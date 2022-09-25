https://ria.ru/20220925/referendum-1819268347.html
Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР
Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР - РИА Новости, 25.09.2022
Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР
Наблюдателями на референдуме в ДНР работает уже больше 20 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщили в информационном центре референдума. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:39
2022-09-25T08:39
2022-09-25T08:40
россия
донецкая народная республика
референдум в донбассе
госдума рф
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Наблюдателями на референдуме в ДНР работает уже больше 20 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщили в информационном центре референдума."В эти дни на территории республики работают и коллеги из России. В частности, более 20 депутатов Госдумы и сенаторов только на сегодняшний день", - сообщили журналистам в информационном центре.Ранее сообщалось, что всего на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ работает 129 иностранных наблюдателей.
https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819249816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
08:39 25.09.2022 (обновлено: 08:40 25.09.2022)
Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР
Более 20 российских депутатов и сенаторов работают наблюдателями на референдуме в ДНР