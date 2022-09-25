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Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР - РИА Новости, 25.09.2022
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Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР
Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР - РИА Новости, 25.09.2022
Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР
Наблюдателями на референдуме в ДНР работает уже больше 20 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщили в информационном центре референдума. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:39
2022-09-25T08:40
россия
донецкая народная республика
референдум в донбассе
госдума рф
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референдумы на освобожденных территориях
в мире
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Наблюдателями на референдуме в ДНР работает уже больше 20 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщили в информационном центре референдума."В эти дни на территории республики работают и коллеги из России. В частности, более 20 депутатов Госдумы и сенаторов только на сегодняшний день", - сообщили журналистам в информационном центре.Ранее сообщалось, что всего на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ работает 129 иностранных наблюдателей.
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россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
08:39 25.09.2022 (обновлено: 08:40 25.09.2022)
 
Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР

Более 20 российских депутатов и сенаторов работают наблюдателями на референдуме в ДНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме
Женщина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина голосует на референдуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Наблюдателями на референдуме в ДНР работает уже больше 20 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщили в информационном центре референдума.
"В эти дни на территории республики работают и коллеги из России. В частности, более 20 депутатов Госдумы и сенаторов только на сегодняшний день", - сообщили журналистам в информационном центре.
Ранее сообщалось, что всего на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ работает 129 иностранных наблюдателей.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 23:48
Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум
 
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