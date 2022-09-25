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Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР

Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР - РИА Новости, 25.09.2022

Российские парламентарии работают наблюдателями на референдуме в ДНР

Наблюдателями на референдуме в ДНР работает уже больше 20 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщили в информационном центре референдума. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:39

2022-09-25T08:39

2022-09-25T08:40

россия

донецкая народная республика

референдум в донбассе

госдума рф

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в мире

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Наблюдателями на референдуме в ДНР работает уже больше 20 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, сообщили в информационном центре референдума."В эти дни на территории республики работают и коллеги из России. В частности, более 20 депутатов Госдумы и сенаторов только на сегодняшний день", - сообщили журналистам в информационном центре.Ранее сообщалось, что всего на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ работает 129 иностранных наблюдателей.

https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819249816.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, референдум в донбассе, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, в мире