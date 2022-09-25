https://ria.ru/20220925/referendum-1819267168.html

Избирком на Запорожье не выявил нарушений в начале третьего дня референдума

Избирком на Запорожье не выявил нарушений в начале третьего дня референдума - РИА Новости, 25.09.2022

Избирком на Запорожье не выявил нарушений в начале третьего дня референдума

Происшествий на момент начала третьего дня голосования на референдуме в Запорожской области по вопросу выхода из состава Украины и включения ее в Россию не... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:24

2022-09-25T08:24

2022-09-25T08:35

в мире

россия

запорожская область

украина

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_9e1a8802001a34625e46a9b55bc9d657.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Происшествий на момент начала третьего дня голосования на референдуме в Запорожской области по вопросу выхода из состава Украины и включения ее в Россию не зафиксировано, заявила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко."Сегодня в 8 часов возобновилось голосование на референдуме Запорожской области по вопросу о выходе ее из состава Украины и воссоединения с Россией. Все члены комиссий продолжают свою работу. Происшествий на момент начала работы не зафиксировано", - сказала Катющенко журналистам.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, украина, референдумы на освобожденных территориях