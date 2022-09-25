https://ria.ru/20220925/pushkov-1819262781.html

"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России

"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России - РИА Новости, 25.09.2022

"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России

США целенаправленно вредят экономике ЕС, нарушая ее связи Россией, чтобы получить политический контроль над Брюсселем, написал в Telegram сенатор Алексей... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T07:22

2022-09-25T07:22

2022-09-25T09:28

алексей пушков

сша

европа

россия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США целенаправленно вредят экономике ЕС, нарушая ее связи Россией, чтобы получить политический контроль над Брюсселем, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что для достижения своих целей Вашингтон использует союзников из Восточной Европы.Так сенатор прокомментировал статью The Wall Street Journal о переносе европейских производств в США из-за энергетического кризиса в ЕС. Согласно материалу, американская экономика получила наибольшую выгоду от проблем Старого Света.США и их союзники столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в западных странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей пушков, сша, европа, россия, евросоюз, в мире