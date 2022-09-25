https://ria.ru/20220925/pushkov-1819262781.html
"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России
"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России - РИА Новости, 25.09.2022
"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России
США целенаправленно вредят экономике ЕС, нарушая ее связи Россией, чтобы получить политический контроль над Брюсселем, написал в Telegram сенатор Алексей... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T07:22
2022-09-25T07:22
2022-09-25T09:28
алексей пушков
сша
европа
россия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США целенаправленно вредят экономике ЕС, нарушая ее связи Россией, чтобы получить политический контроль над Брюсселем, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что для достижения своих целей Вашингтон использует союзников из Восточной Европы.Так сенатор прокомментировал статью The Wall Street Journal о переносе европейских производств в США из-за энергетического кризиса в ЕС. Согласно материалу, американская экономика получила наибольшую выгоду от проблем Старого Света.США и их союзники столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в западных странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей пушков, сша, европа, россия, евросоюз, в мире
Алексей Пушков, США, Европа, Россия, Евросоюз, В мире
07:22 25.09.2022 (обновлено: 09:28 25.09.2022)
"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России
Сенатор Пушков указал на выгоду США от падения экономики ЕС из-за разрыва связей с Россией