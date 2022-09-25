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"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России - РИА Новости, 25.09.2022
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"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России
"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России - РИА Новости, 25.09.2022
"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России
США целенаправленно вредят экономике ЕС, нарушая ее связи Россией, чтобы получить политический контроль над Брюсселем, написал в Telegram сенатор Алексей... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T07:22
2022-09-25T09:28
алексей пушков
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евросоюз
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США целенаправленно вредят экономике ЕС, нарушая ее связи Россией, чтобы получить политический контроль над Брюсселем, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Он отметил, что для достижения своих целей Вашингтон использует союзников из Восточной Европы.Так сенатор прокомментировал статью The Wall Street Journal о переносе европейских производств в США из-за энергетического кризиса в ЕС. Согласно материалу, американская экономика получила наибольшую выгоду от проблем Старого Света.США и их союзники столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в западных странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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алексей пушков, сша, европа, россия, евросоюз, в мире
Алексей Пушков, США, Европа, Россия, Евросоюз, В мире
07:22 25.09.2022 (обновлено: 09:28 25.09.2022)
 
"Падение Европы": Пушков объяснил, зачем США разрушают связи ЕС и России

Сенатор Пушков указал на выгоду США от падения экономики ЕС из-за разрыва связей с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США целенаправленно вредят экономике ЕС, нарушая ее связи Россией, чтобы получить политический контроль над Брюсселем, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.

"Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, <…> США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала", — заявил политик.

Он отметил, что для достижения своих целей Вашингтон использует союзников из Восточной Европы.
Так сенатор прокомментировал статью The Wall Street Journal о переносе европейских производств в США из-за энергетического кризиса в ЕС. Согласно материалу, американская экономика получила наибольшую выгоду от проблем Старого Света.
США и их союзники столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в западных странах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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