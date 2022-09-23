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В США раскрыли неприятную для европейцев правду
В США раскрыли неприятную для европейцев правду - РИА Новости, 23.09.2022
В США раскрыли неприятную для европейцев правду
Американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе, так как высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T02:36
2022-09-23T02:36
2022-09-23T11:34
в мире
европа
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе, так как высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить в Штаты свое производство, говорится в статье издания The Wall Street Journal."Американская экономика оказалась среди тех, кто извлек наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе", — пишет издание. Столкнувшись с высокими ценами на газ, европейские компании, занимающиеся производством стали, удобрений и других товаров, постепенно переносят свои предприятия в США, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и поддержка правительства.Как отмечает WSJ, пока колебания цен на энергоносители и проблемы в цепочках поставок угрожают Европе тем, что, "как предупреждают некоторые экономисты, может стать новой эпохой деиндустриализации", американское правительство одобрило целый ряд мер стимулирования промышленного производства."В результате, по словам руководителей компаний, чаша весов все больше склоняется в пользу Соединенных Штатов — особенно для тех компаний, которые занимаются реализацией проектов по производству химикатов, аккумуляторов и другой энергоемкой продукции", — пишет издание.Как заявил исполнительный директор крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер, европейским производителям может быть трудно сохранять конкурентоспособность в условиях нынешних цен на газ и мер стимулирования, которые в настоящее время предлагает правительство США. "В результате некоторые отрасли безвозвратно перенесут свое производство в другие страны", — указал он.По словам исполнительного директора амстердамской химической компании OCI NV Ахмеда Эль-Хоши, "очевидно, что необходимо перемещать производство в Соединенные Штаты". Так, OCI NV в сентябре уже объявила о расширении завода по производству аммиака в Техасе.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против нее. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. По данным европейских чиновников, объем промышленного производства входящих в Союз государств упал на 2,3 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Как считает большинство специалистов, экономику региона ждет рецессия, начиная с последних месяцев этого года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, европа, сша, санкции в отношении россии
В мире, Европа, США, Санкции в отношении России
02:36 23.09.2022 (обновлено: 11:34 23.09.2022)
В США раскрыли неприятную для европейцев правду
WSJ: высокие цены на газ заставляют европейские компании переносить производство в США
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе, так как высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить в Штаты свое производство, говорится
в статье издания The Wall Street Journal.
"Американская экономика оказалась среди тех, кто извлек наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе", — пишет издание. Столкнувшись с высокими ценами на газ, европейские компании, занимающиеся производством стали, удобрений и других товаров, постепенно переносят свои предприятия в США
, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и поддержка правительства.
Как отмечает WSJ, пока колебания цен на энергоносители и проблемы в цепочках поставок угрожают Европе тем, что, "как предупреждают некоторые экономисты, может стать новой эпохой деиндустриализации", американское правительство одобрило целый ряд мер стимулирования промышленного производства.
"В результате, по словам руководителей компаний, чаша весов все больше склоняется в пользу Соединенных Штатов — особенно для тех компаний, которые занимаются реализацией проектов по производству химикатов, аккумуляторов и другой энергоемкой продукции", — пишет издание.
Как заявил исполнительный директор крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер, европейским производителям может быть трудно сохранять конкурентоспособность в условиях нынешних цен на газ и мер стимулирования, которые в настоящее время предлагает правительство США. "В результате некоторые отрасли безвозвратно перенесут свое производство в другие страны", — указал он.
По словам исполнительного директора амстердамской химической компании OCI NV Ахмеда Эль-Хоши, "очевидно, что необходимо перемещать производство в Соединенные Штаты". Так, OCI NV в сентябре уже объявила о расширении завода по производству аммиака в Техасе.
После начала Россией
специальной операции по освобождению Донбасса
западные страны ввели санкции против нее. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. По данным европейских чиновников, объем промышленного производства входящих в Союз государств упал на 2,3 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Как считает большинство специалистов, экономику региона ждет рецессия, начиная с последних месяцев этого года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>