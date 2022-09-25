https://ria.ru/20220925/psikhika-1819093461.html

Врач объяснил, какие привычки могут указывать на психическое расстройство

Врач объяснил, какие привычки могут указывать на психическое расстройство - РИА Новости, 25.09.2022

Врач объяснил, какие привычки могут указывать на психическое расстройство

Некоторые безобидные, на первый взгляд, привычки могут оказаться симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T02:15

2022-09-25T02:15

2022-09-25T11:01

общество

россия

евгений фомин

психиатрия

психика

обсессивно-компульсивное расстройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150846/35/1508463564_0:230:4256:2624_1920x0_80_0_0_5e49cda0357d5f98284ab391079d2576.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Некоторые безобидные, на первый взгляд, привычки могут оказаться симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.Периодически повторяющиеся действия и навязчивые мысли иногда свидетельствуют о расстройстве психики, которое может развиваться и негативно влиять на многие сферы жизни человека, отметил он.По его словам, на начальном этапе ОКР почти не отражается на качестве жизни человека, странности в поведении пациента могут выглядеть со стороны как индивидуальные особенности, как "изюминка"."Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безобидная черта личности или привычка, немного странная, например, плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает чуть чаще, может быть, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил", — привел примеры Фомин.Если заболевание прогрессирует, человек начинает страдать от повышенной тревожности и чувства вины, у него возникают сложности с социализацией, продолжил врач.Стрессовые ситуации способствуют ухудшению состояния пациента с ОКР, добавил он.Предотвратить развитие заболевания поможет своевременное обращение за медицинской помощью, напомнил врач. При лечении ОКР применяются как лекарственные препараты, так и психотерапия, уточнил Евгений Фомин.

https://ria.ru/20220917/psikhologiya-1815189045.html

https://rsport.ria.ru/20220714/psikhiatr-1802529275.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, евгений фомин, психиатрия, психика, обсессивно-компульсивное расстройство