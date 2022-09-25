https://ria.ru/20220925/psikhika-1819093461.html
Врач объяснил, какие привычки могут указывать на психическое расстройство
Врач объяснил, какие привычки могут указывать на психическое расстройство - РИА Новости, 25.09.2022
Врач объяснил, какие привычки могут указывать на психическое расстройство
Некоторые безобидные, на первый взгляд, привычки могут оказаться симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T02:15
2022-09-25T02:15
2022-09-25T11:01
общество
россия
евгений фомин
психиатрия
психика
обсессивно-компульсивное расстройство
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Некоторые безобидные, на первый взгляд, привычки могут оказаться симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.Периодически повторяющиеся действия и навязчивые мысли иногда свидетельствуют о расстройстве психики, которое может развиваться и негативно влиять на многие сферы жизни человека, отметил он.По его словам, на начальном этапе ОКР почти не отражается на качестве жизни человека, странности в поведении пациента могут выглядеть со стороны как индивидуальные особенности, как "изюминка"."Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безобидная черта личности или привычка, немного странная, например, плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает чуть чаще, может быть, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил", — привел примеры Фомин.Если заболевание прогрессирует, человек начинает страдать от повышенной тревожности и чувства вины, у него возникают сложности с социализацией, продолжил врач.Стрессовые ситуации способствуют ухудшению состояния пациента с ОКР, добавил он.Предотвратить развитие заболевания поможет своевременное обращение за медицинской помощью, напомнил врач. При лечении ОКР применяются как лекарственные препараты, так и психотерапия, уточнил Евгений Фомин.
https://ria.ru/20220917/psikhologiya-1815189045.html
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общество, россия, евгений фомин, психиатрия, психика, обсессивно-компульсивное расстройство
Общество, Россия, Евгений Фомин, Психиатрия, Психика, Обсессивно-компульсивное расстройство
02:15 25.09.2022 (обновлено: 11:01 25.09.2022)
Врач объяснил, какие привычки могут указывать на психическое расстройство
Врач Фомин: навязчивые мысли иногда свидетельствуют о расстройстве психики
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Некоторые безобидные, на первый взгляд, привычки могут оказаться симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупредил
в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.
Периодически повторяющиеся действия и навязчивые мысли иногда свидетельствуют о расстройстве психики, которое может развиваться и негативно влиять на многие сферы жизни человека, отметил он.
"Обсессивно-компульсивное расстройство — состояние, которое характеризуется навязчивыми идеями и компульсивными поступками, то есть эти поступки, компульсии, периодически повторяются, формируются определенные ритуалы в поведении человека", — пояснил Фомин.
По его словам, на начальном этапе ОКР почти не отражается на качестве жизни человека, странности в поведении пациента могут выглядеть со стороны как индивидуальные особенности, как "изюминка".
"Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безобидная черта личности или привычка, немного странная, например, плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает чуть чаще, может быть, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил", — привел примеры Фомин.
Если заболевание прогрессирует, человек начинает страдать от повышенной тревожности и чувства вины, у него возникают сложности с социализацией, продолжил врач.
"Человек начинает осознавать странности в своем поведении, это может сопровождаться чувством вины, страхом, тревожностью, и все это может перерасти в тяжелое расстройство. Привычки становятся для человека проблемой, начинают влиять на социализацию, на все сферы жизни", — рассказал Евгений Фомин.
Стрессовые ситуации способствуют ухудшению состояния пациента с ОКР, добавил он.
Предотвратить развитие заболевания поможет своевременное обращение за медицинской помощью, напомнил врач. При лечении ОКР применяются как лекарственные препараты, так и психотерапия, уточнил Евгений Фомин.