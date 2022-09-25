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День машиностроителя в России

День машиностроителя в России - РИА Новости, 25.09.2022

День машиностроителя в России

День машиностроителя отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T02:31

2022-09-25T02:31

2022-09-25T02:31

справки

день машиностроителя

россия

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День машиностроителя отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Учрежден профессиональный праздник указом президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года № 139-VII "Об установлении ежегодного праздника "Дня машиностроителя". В 2022 году он отмечается 25 сентября. Машиностроение – одна из ключевых, системообразующих и стратегически важных отраслей национальной экономики, тесно взаимосвязанная с ведущими отраслями экономики и обеспечивающая их устойчивое функционирование и наполнение потребительского рынка, являющаяся основой развития технологического ядра промышленности. От уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т.д.), производительность труда в других отраслях хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства. Машиностроение является сложной и дифференцированной отраслью промышленности. Машиностроительный комплекс РФ объединяет 12 крупных комплексных отраслей, образованных сотнями высоко дифференцированных подотраслей. К комплексным отраслям машиностроения относятся: тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электрическая промышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; приборостроение; автомобильная промышленность; транспортное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; авиационная промышленность; судостроительная промышленность; промышленность средств связи. Помимо общеэкономических функций, связанных с удовлетворением текущего и перспективного спроса на товары и услуги, а также функций, связанных с обеспечением оборонных потребностей государства, машиностроение выполняет специфическую функцию – инновационную, отражая достижения технологического прогресса. Современное машиностроение – это отрасль высоких технологий, где ведется работа по инновационному развитию, решают масштабные задачи, связанные с внедрением инструментов цифровой трансформации, совершенствованием машин и оборудования, использованием гибких технологий, модернизацией материально-технической базы. Согласно оценке экспертов рейтингового агентства РИА Рейтинг, российское машиностроение довольно быстро восстановилось после кризисных проявлений в отечественной экономике, наблюдаемых в период эпидемиологических ограничений 2020 года. В течение 2021 года министерство экономического развития (МЭР) несколько раз пересматривало результаты, и оценка 2020 года менялась от минус 0,5% до плюс 2,4% в конечном варианте. В 2021 году результат многократно улучшился, и рост составил 9,7%, что стало самым высоким показателем за последние десять лет. Наилучший результат среди машиностроительных подотраслей продемонстрировало сельскохозяйственное машиностроение. Положительный результат в машиностроении в 2021 году был получен на фоне восстановления потребительского спроса и увеличения инвестиционной активности. Кроме того, в 2021 году вырос экспорт машиностроительной продукции. В первом квартале 2022 года производство в машиностроении выросло. По оценке МЭР, суммарный рост производства по сравнению с январем-мартом 2020 года в пяти машиностроительных отраслях составил 3,1%. Однако положительный результат получен за счет высоких темпов роста в январе и феврале, тогда как в марте произошел резкий спад, который составил 7,6% в годовом сравнении, что является худшим показателем с июня 2020 года. Это связано со специальной военной операцией РФ на Украине и последовавшими за ее началом беспрецедентными санкциями против России с уходом множества крупных западных производителей и разрывом устоявшихся логистических цепочек. И хотя в изоляции оказались все, но большинство других промышленных отраслей либо более самодостаточны, либо их продукция очень важна для остального мира. Российское гражданское машиностроение практически не может существовать без остального мира.И в данном случае имеется в виду не столько рынок сбыта, сколько источник идей, технологий и комплектующих. Значительная часть российской машиностроительной продукции не имеет стопроцентной степени локализации и в той или иной степени зависит от импортных компонентов. В некоторых случаях эта зависимость критическая.По словам гендиректор компании "Трансмашхолдинга", текущая ситуация в машиностроении РФ в условиях западных санкций оценивается как напряженная, сложная, но многообещающая. Например, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Елкина в июне 2022 года сообщила, что отечественное машиностроение готово удовлетворить потребности сельхозпроизводителей по большинству позиций, так как логистика поставок комплектующих нормализуется, компании перестроились на российских и белорусских производителей, а также поставщиков из дружественных стран. Минпромторг ожидает, что к концу года предприятия полностью восстановят темпы производства. Важность труда машиностроителей по достоинству оценивается государством. В списке почетных званий Российской Федерации есть звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", которое присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам организаций машиностроения, в том числе научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских организаций, за личные заслуги. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день машиностроителя, россия