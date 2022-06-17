https://ria.ru/20220617/mashinostroenie-1795985934.html

Глава "Трансмашхолдинга" рассказал о ситуации в российском машиностроении

Глава "Трансмашхолдинга" рассказал о ситуации в российском машиностроении - РИА Новости, 17.06.2022

Глава "Трансмашхолдинга" рассказал о ситуации в российском машиностроении

Текущая ситуация в машиностроении РФ в условиях западных санкций оценивается как напряженная, но многообещающая, "Трансмашхолдингу" (ТМХ) пришлось... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:32

2022-06-17T09:32

2022-06-17T09:32

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

турция

ближний восток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Текущая ситуация в машиностроении РФ в условиях западных санкций оценивается как напряженная, но многообещающая, "Трансмашхолдингу" (ТМХ) пришлось скорректировать свою работу, заявил РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в кулуарах ПМЭФ.Отвечая на вопрос о текущей ситуации в машиностроении РФ на фоне зарубежных санкций, глава ТМХ оценил ее "как напряженную, сложную, но многообещающую".В то же время, как отметил Липа, компании пришлось скорректировать собственную работу, в основном из-за нарушения логистики. "Да, пришлось скорректировать. С учетом нарушения традиционных логистических путей пришлось искать новые каналы поставок, новые системы расчетов, новых партнеров, новых производителей", - объяснил он.По его словам, несмотря на эти трудности у холдинга есть необходимые ресурсы для импортозамещения, в особенности нет проблем с деньгами. "Все почему-то спрашивают про эти условия, эти условия в нашу жизнь никаких перемен не внесли. Мы как жили, так и живем. У нас какие были точки роста, такие и остались. То есть это новые рынки. Были на круглом столе с Турцией, например, вот точка роста", - объяснил глава ТМХ.Он добавил, что также есть проекты на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. "И все это точки роста, и они как были, так и остались. Никакой ситуации особенной в связи с политическими обстоятельствами для нас не возникло. Все как работали с нами, так и работают. Индия, мы сейчас участвуем в двух конкурсах. В Египте участвуем в конкурсе. Ничего не поменялось", - заключил Липа.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220415/importozameschenie-1783693060.html

https://ria.ru/20220610/lgoty-1794672352.html

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экономика, россия, турция, ближний восток