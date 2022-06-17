Глава "Трансмашхолдинга" рассказал о ситуации в российском машиностроении
Глава ТМХ Липа: ситуация в отечественном машиностроении напряженная, но многообещающая
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкУниверсальный восьмиосный полувагон модели 12-541
Универсальный восьмиосный полувагон модели 12-541. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Текущая ситуация в машиностроении РФ в условиях западных санкций оценивается как напряженная, но многообещающая, "Трансмашхолдингу" (ТМХ) пришлось скорректировать свою работу, заявил РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в кулуарах ПМЭФ.
Отвечая на вопрос о текущей ситуации в машиностроении РФ на фоне зарубежных санкций, глава ТМХ оценил ее "как напряженную, сложную, но многообещающую".
В то же время, как отметил Липа, компании пришлось скорректировать собственную работу, в основном из-за нарушения логистики. "Да, пришлось скорректировать. С учетом нарушения традиционных логистических путей пришлось искать новые каналы поставок, новые системы расчетов, новых партнеров, новых производителей", - объяснил он.
По его словам, несмотря на эти трудности у холдинга есть необходимые ресурсы для импортозамещения, в особенности нет проблем с деньгами. "Все почему-то спрашивают про эти условия, эти условия в нашу жизнь никаких перемен не внесли. Мы как жили, так и живем. У нас какие были точки роста, такие и остались. То есть это новые рынки. Были на круглом столе с Турцией, например, вот точка роста", - объяснил глава ТМХ.
Он добавил, что также есть проекты на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. "И все это точки роста, и они как были, так и остались. Никакой ситуации особенной в связи с политическими обстоятельствами для нас не возникло. Все как работали с нами, так и работают. Индия, мы сейчас участвуем в двух конкурсах. В Египте участвуем в конкурсе. Ничего не поменялось", - заключил Липа.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.