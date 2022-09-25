https://ria.ru/20220925/nepal-1819290714.html

Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол

Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022

Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол

Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, как в советские времена, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:59

2022-09-25T10:59

2022-09-25T11:20

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, как в советские времена, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.Дипломат подчеркнул, что в прошлом у Непала было мало контактов, поэтому основными вариантами для обучения непальских студентов были Индия и Россия. Но с увеличением связей с другими странами Россия по-прежнему привлекает непальскую молодежь."Я надеюсь, что для непальских студентов из России будет открыто больше стипендий. С увеличением стипендий определенно будет повышаться интерес", - добавил он.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>

https://ria.ru/20220925/shos-1819284442.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, непал