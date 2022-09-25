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Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022
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Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол
Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022
Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол
Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, как в советские времена, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:59
2022-09-25T11:20
в мире
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непал
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, как в советские времена, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.Дипломат подчеркнул, что в прошлом у Непала было мало контактов, поэтому основными вариантами для обучения непальских студентов были Индия и Россия. Но с увеличением связей с другими странами Россия по-прежнему привлекает непальскую молодежь."Я надеюсь, что для непальских студентов из России будет открыто больше стипендий. С увеличением стипендий определенно будет повышаться интерес", - добавил он.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара &gt;&gt;
https://ria.ru/20220925/shos-1819284442.html
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в мире, россия, непал
В мире, Россия, Непал
10:59 25.09.2022 (обновлено: 11:20 25.09.2022)
 
Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол

Посол в Москве заявил, что Россия представляет большой интерес для непальской молодежи

© Фото : Embassy of NepalПосол Непала в России Милан Радж Туладхар
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Embassy of Nepal
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, как в советские времена, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.
"Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, потому что университеты в России являются одними из лучших университетов в мире. Непальцы имеют хороший опыт обучения здесь. С советских времен прошло несколько поколений. Родители нынешних студентов также учились здесь. Они знают о качестве российских учреждений, поэтому это до сих привлекательная локация для обучения", - сказал Туладхар в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что в прошлом у Непала было мало контактов, поэтому основными вариантами для обучения непальских студентов были Индия и Россия. Но с увеличением связей с другими странами Россия по-прежнему привлекает непальскую молодежь.
"Я надеюсь, что для непальских студентов из России будет открыто больше стипендий. С увеличением стипендий определенно будет повышаться интерес", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
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