https://ria.ru/20220925/nepal-1819290714.html
Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол
Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022
Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол
Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, как в советские времена, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:59
2022-09-25T10:59
2022-09-25T11:20
в мире
россия
непал
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, как в советские времена, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.Дипломат подчеркнул, что в прошлом у Непала было мало контактов, поэтому основными вариантами для обучения непальских студентов были Индия и Россия. Но с увеличением связей с другими странами Россия по-прежнему привлекает непальскую молодежь."Я надеюсь, что для непальских студентов из России будет открыто больше стипендий. С увеличением стипендий определенно будет повышаться интерес", - добавил он.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, непал
10:59 25.09.2022 (обновлено: 11:20 25.09.2022)
Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол
Посол в Москве заявил, что Россия представляет большой интерес для непальской молодежи
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, как в советские времена, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.
"Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, потому что университеты в России являются одними из лучших университетов в мире. Непальцы имеют хороший опыт обучения здесь. С советских времен прошло несколько поколений. Родители нынешних студентов также учились здесь. Они знают о качестве российских учреждений, поэтому это до сих привлекательная локация для обучения", - сказал Туладхар в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что в прошлом у Непала было мало контактов, поэтому основными вариантами для обучения непальских студентов были Индия и Россия. Но с увеличением связей с другими странами Россия по-прежнему привлекает непальскую молодежь.
"Я надеюсь, что для непальских студентов из России будет открыто больше стипендий. С увеличением стипендий определенно будет повышаться интерес", - добавил он.