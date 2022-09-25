https://ria.ru/20220925/nepal-1819289836.html

Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол

Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022

Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол

Катманду надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в военно-техническом плане, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:53

2022-09-25T10:53

2022-09-25T11:20

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Катманду надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в военно-техническом плане, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар.Дипломат подчеркнул, что Катманду открыта в отношении сотрудничества в сфере технологического оборудования."Непал - горная страна, поэтому в этом секторе мы будем поддерживать связь с Россией", - добавил он.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>

https://ria.ru/20220925/vizit-1819286897.html

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непал

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, непал, катманду, ми-17