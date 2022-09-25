https://ria.ru/20220925/nepal-1819289836.html
Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол
Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022
Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол
Катманду надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в военно-техническом плане, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:53
2022-09-25T10:53
2022-09-25T11:20
в мире
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катманду
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Катманду надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в военно-техническом плане, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар.Дипломат подчеркнул, что Катманду открыта в отношении сотрудничества в сфере технологического оборудования."Непал - горная страна, поэтому в этом секторе мы будем поддерживать связь с Россией", - добавил он.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
https://ria.ru/20220925/vizit-1819286897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, непал, катманду, ми-17
В мире, Россия, Непал, Катманду, Ми-17
10:53 25.09.2022 (обновлено: 11:20 25.09.2022)
Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол
Посол Непала: республика надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией