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Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022
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Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол
Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022
Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол
Катманду надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в военно-техническом плане, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:53
2022-09-25T11:20
в мире
россия
непал
катманду
ми-17
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Катманду надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в военно-техническом плане, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар.Дипломат подчеркнул, что Катманду открыта в отношении сотрудничества в сфере технологического оборудования."Непал - горная страна, поэтому в этом секторе мы будем поддерживать связь с Россией", - добавил он.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара &gt;&gt;
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в мире, россия, непал, катманду, ми-17
В мире, Россия, Непал, Катманду, Ми-17
10:53 25.09.2022 (обновлено: 11:20 25.09.2022)
 
Непал надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил посол

Посол Непала: республика надеется на военно-техническое сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПосол Непала в России Милан Радж Туладхар
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Катманду надеется на продолжение сотрудничества с Москвой в военно-техническом плане, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар.
"У нас уже есть сотрудничество в сфере технологий. Например, мы закупаем вертолеты Ми-17-В5 у России. Что касается военных поставок, то мы занимались этим в прошлом, и я надеюсь, что в будущем это сотрудничество продолжится", - сказал Туладхар в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Катманду открыта в отношении сотрудничества в сфере технологического оборудования.
"Непал - горная страна, поэтому в этом секторе мы будем поддерживать связь с Россией", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
Посол Непала в РФ: Надеемся на визит президента Путина в следующем году - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 10:37
В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол
 
В миреРоссияНепалКатмандуМи-17
 
 
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