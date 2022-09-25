Рейтинг@Mail.ru
Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/nepal-1819266771.html
Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной
Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.09.2022
Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной
Непал надеется, что мир между Россией и Украиной будет восстановлен как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:21
2022-09-25T11:22
в мире
россия
украина
непал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819217854_0:217:2868:1830_1920x0_80_0_0_9182a9ebb1a3874588e6a5dbd790d463.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Непал надеется, что мир между Россией и Украиной будет восстановлен как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Милан Радж Туладхар.Он подчеркнул, что Непал - нейтральная страна. "Мы не хотим и не будем принимать чью-либо сторону в отношении такого рода конфликтов", - добавил посол.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара &gt;&gt;
https://ria.ru/20220920/suverenitet-1818096537.html
https://ria.ru/20220925/nepal-1819290714.html
россия
украина
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819217854_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_e62d2b891215362e531abab0e86a10c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, непал
В мире, Россия, Украина, Непал
08:21 25.09.2022 (обновлено: 11:22 25.09.2022)
 
Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной

Посол Непала: республика рассчитывает на восстановление мира между Россией и Украиной

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПосол Непала в России Милан Радж Туладхар
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Непал надеется, что мир между Россией и Украиной будет восстановлен как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Милан Радж Туладхар.
"Референдум означает народный мандат - то, что люди заявляют, это их привилегия и прерогатива. Им решать, что говорить. Если говорить о результатах, приведет ли это к повышению международных противоречий - я немного опасаюсь этого, поскольку на этот счет существуют различные точки зрения",- сказал посол.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 12:27
Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса
Он подчеркнул, что Непал - нейтральная страна. "Мы не хотим и не будем принимать чью-либо сторону в отношении такого рода конфликтов", - добавил посол.
"Как миролюбивая страна, мы хотим, чтобы мир между Россией и Украиной был восстановлен как можно скорее. Я надеюсь на мир, на то, что удастся достичь какой-то договоренности между Россией и Украиной. Что это все скоро разрешится", - сказал глава дипмиссии.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
10:59
Россия представляет большой интерес для непальской молодежи, заявил посол
 
В миреРоссияУкраинаНепал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала