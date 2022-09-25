08:21 25.09.2022 (обновлено: 11:22 25.09.2022)
Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной
Посол Непала: республика рассчитывает на восстановление мира между Россией и Украиной
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Непал надеется, что мир между Россией и Украиной будет восстановлен как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Милан Радж Туладхар.
"Референдум означает народный мандат - то, что люди заявляют, это их привилегия и прерогатива. Им решать, что говорить. Если говорить о результатах, приведет ли это к повышению международных противоречий - я немного опасаюсь этого, поскольку на этот счет существуют различные точки зрения",- сказал посол.
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Он подчеркнул, что Непал - нейтральная страна. "Мы не хотим и не будем принимать чью-либо сторону в отношении такого рода конфликтов", - добавил посол.
"Как миролюбивая страна, мы хотим, чтобы мир между Россией и Украиной был восстановлен как можно скорее. Я надеюсь на мир, на то, что удастся достичь какой-то договоренности между Россией и Украиной. Что это все скоро разрешится", - сказал глава дипмиссии.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.