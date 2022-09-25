https://ria.ru/20220925/nepal-1819266771.html

Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной

Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.09.2022

Посол Непала надеется на восстановление мира между Россией и Украиной

Непал надеется, что мир между Россией и Украиной будет восстановлен как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:21

2022-09-25T08:21

2022-09-25T11:22

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Непал надеется, что мир между Россией и Украиной будет восстановлен как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Милан Радж Туладхар.Он подчеркнул, что Непал - нейтральная страна. "Мы не хотим и не будем принимать чью-либо сторону в отношении такого рода конфликтов", - добавил посол.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>

https://ria.ru/20220920/suverenitet-1818096537.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, непал