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Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России

Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России - РИА Новости, 25.09.2022

Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России

Посол Непала в России Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из Катманду. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T06:42

2022-09-25T06:42

2022-09-25T12:12

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Посол Непала в России Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из Катманду.Он напомнил, что авиасообщение прервалось еще в 2004 году.Он отметил, что все больше людей хотят посетить Непал, среди них множество российских туристов."С прямыми рейсами россияне будут чаще приезжать в Азию. Непал — это центр Азии. Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу "Аэрофлот" поработать над возобновлением рейсов в Катманду", — заключил дипломат.Со своей стороны посол пообещал сделать для этого все, что в его силах.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/indoneziya-1815414999.html

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россия, непал, катманду, аэрофлот, в мире, новости - туризм