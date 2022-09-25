Рейтинг@Mail.ru
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220925/nepal-1819261694.html
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России - РИА Новости, 25.09.2022
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из Катманду. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T06:42
2022-09-25T12:12
россия
непал
катманду
аэрофлот
в мире
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819293216_201:0:1659:820_1920x0_80_0_0_7a3de40b1b9b13d0ea0fa33b5ed2a94a.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Посол Непала в России Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из Катманду.Он напомнил, что авиасообщение прервалось еще в 2004 году.Он отметил, что все больше людей хотят посетить Непал, среди них множество российских туристов."С прямыми рейсами россияне будут чаще приезжать в Азию. Непал — это центр Азии. Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу "Аэрофлот" поработать над возобновлением рейсов в Катманду", — заключил дипломат.Со своей стороны посол пообещал сделать для этого все, что в его силах.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/indoneziya-1815414999.html
россия
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819293216_453:0:1546:820_1920x0_80_0_0_22e4db1d5c2ab0abad821dfc452e2e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, непал, катманду, аэрофлот, в мире, новости - туризм
Россия, Непал, Катманду, Аэрофлот, В мире, Туризм, Новости - Туризм
06:42 25.09.2022 (обновлено: 12:12 25.09.2022)
 
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России

Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению прямых рейсов из России в Катманду

© Фото : Embassy of NepalПосол Непала в России Милан Радж Туладхар
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Embassy of Nepal
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Посол Непала в России Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из Катманду.
Он напомнил, что авиасообщение прервалось еще в 2004 году.

"В 2004 году причина прекращения полетов "Аэрофлота" была в основном экономическая, потому что летать в Катманду было невыгодно, так как рейсов было меньше. Но ситуация полностью изменилась. В постпандемийный период все сейчас набирает обороты, особенно международный туризм", — пояснил посол.

Он отметил, что все больше людей хотят посетить Непал, среди них множество российских туристов.
"С прямыми рейсами россияне будут чаще приезжать в Азию. Непал — это центр Азии. Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу "Аэрофлот" поработать над возобновлением рейсов в Катманду", — заключил дипломат.
Со своей стороны посол пообещал сделать для этого все, что в его силах.
Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 14:32В мире
Россия и Индонезия ведут переговоры о возобновлении прямых рейсов
 
ТуризмРоссияНепалКатмандуАэрофлотВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала