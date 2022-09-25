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Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России - РИА Новости, 25.09.2022
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из Катманду. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T06:42
2022-09-25T06:42
2022-09-25T12:12
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Посол Непала в России Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из Катманду.Он напомнил, что авиасообщение прервалось еще в 2004 году.Он отметил, что все больше людей хотят посетить Непал, среди них множество российских туристов."С прямыми рейсами россияне будут чаще приезжать в Азию. Непал — это центр Азии. Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу "Аэрофлот" поработать над возобновлением рейсов в Катманду", — заключил дипломат.Со своей стороны посол пообещал сделать для этого все, что в его силах.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/indoneziya-1815414999.html
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россия, непал, катманду, аэрофлот, в мире, новости - туризм
Россия, Непал, Катманду, Аэрофлот, В мире, Туризм, Новости - Туризм
06:42 25.09.2022 (обновлено: 12:12 25.09.2022)
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению прямых рейсов из России в Катманду