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Международный наблюдатель из ЮАР заявил о праве Донбасса на референдум

Международный наблюдатель из ЮАР заявил о праве Донбасса на референдум - РИА Новости, 25.09.2022

Международный наблюдатель из ЮАР заявил о праве Донбасса на референдум

Жители республик Донбасса и освобожденных регионов Украины имеют право на проведение референдума, заявил международный наблюдатель из Южно-Африканской... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:38

2022-09-25T16:38

2022-09-25T16:38

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африканский национальный конгресс

нато

референдум в донбассе

юар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Жители республик Донбасса и освобожденных регионов Украины имеют право на проведение референдума, заявил международный наблюдатель из Южно-Африканской Республики, председатель подкомитета по международным отношениям молодежной лиги партии "Африканский национальный конгресс" Кулекани Мондли Скосана."Люди должны иметь права на самоопределение. Они имеют право голосовать. Это относится не только к регионам, в которых мы находимся, но и ко всему миру. Мы поддерживаем легитимные выборы и осуждаем любые попытки саботировать такие демократические процессы. Демократия – это прежде всего право людей на голосование, выбор своего пути, и это должно быть сделано для людей и сделано людьми", - сказал журналистам в Симферополе представитель ЮАР.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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