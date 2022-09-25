https://ria.ru/20220925/nablyudatel-1819315907.html

Международный наблюдатель из Нидерландов опасается преследования на родине

Международный наблюдатель из Нидерландов опасается преследования на родине - РИА Новости, 25.09.2022

Международный наблюдатель из Нидерландов опасается преследования на родине

Прибывшая из Нидерландов в ЛНР в качестве наблюдателя Соня ван ден Енде заявила, что она и ее дочь опасаются судебного преследования на родине. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:28

2022-09-25T13:28

2022-09-25T14:27

в мире

россия

нидерланды

луганская народная республика

нато

референдум в донбассе

специальная военная операция на украине

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818857535_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_a3ef189aee0d3986620a16ed139b77f3.jpg

ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Прибывшая из Нидерландов в ЛНР в качестве наблюдателя Соня ван ден Енде заявила, что она и ее дочь опасаются судебного преследования на родине."Возможно, будет судебный процесс", — сказала она, отвечая на вопрос о последствиях своей поездки. По ее словам, они с дочерью приняли пока не возвращаться обратно в Нидерланды.В воскресенье член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом разобраться в ситуации вокруг прибывшего в регион в качестве наблюдателя Штеффена Бруно Шаллера. По словам Рогова, пока гражданин ФРГ по доброй воле решил проверить организацию выборов в Запорожье, на его работодателя на родине оказывают давление. С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождении в состав России.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

нидерланды

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Россия нас не оставит": референдум в монастыре Мелитополя В Мелитополе служители и прихожане местного монастыря приняли участие в референдуме о вхождении в состав России. Голосование стартовало 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна поддержит решение жителей этих регионов. 2022-09-25T13:28 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нидерланды, луганская народная республика, нато, референдум в донбассе, владимир путин