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В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
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В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
В Крыму полностью выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации, заявил Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:47
2022-09-25T16:22
частичная мобилизация в россии
республика крым
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Крыму полностью выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации, заявил Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, частичная мобилизация — это необходимая и вынужденная мера."Крымчане мужественно себя ведут. Спасибо всем, кто пришел в военкоматы. Слова благодарности", — добавил Аксенов.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
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частичная мобилизация в россии, республика крым, сергей аксенов (политик)
Частичная мобилизация в России, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
13:47 25.09.2022 (обновлено: 16:22 25.09.2022)
 
В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

Аксенов заявил, что в Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Крыму полностью выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации, заявил Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Крым сегодня закончит мобилизационные мероприятия до конца дня. <…> Всем слова благодарности. Уверен, что всегда найдутся достойные люди, которые отстоят Родину в любой ситуации и помогут людям, которые восемь лет терпели геноцид", — сказал он.

По словам главы региона, частичная мобилизация — это необходимая и вынужденная мера.
"Крымчане мужественно себя ведут. Спасибо всем, кто пришел в военкоматы. Слова благодарности", — добавил Аксенов.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
 
Частичная мобилизация в РоссииРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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