13:47 25.09.2022 (обновлено: 16:22 25.09.2022)
В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
Аксенов заявил, что в Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Крыму полностью выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации, заявил Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
"Крым сегодня закончит мобилизационные мероприятия до конца дня. <…> Всем слова благодарности. Уверен, что всегда найдутся достойные люди, которые отстоят Родину в любой ситуации и помогут людям, которые восемь лет терпели геноцид", — сказал он.
По словам главы региона, частичная мобилизация — это необходимая и вынужденная мера.
"Крымчане мужественно себя ведут. Спасибо всем, кто пришел в военкоматы. Слова благодарности", — добавил Аксенов.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.