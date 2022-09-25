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В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

В Крыму полностью выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации, заявил Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:47

2022-09-25T13:47

2022-09-25T16:22

частичная мобилизация в россии

республика крым

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Крыму полностью выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации, заявил Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, частичная мобилизация — это необходимая и вынужденная мера."Крымчане мужественно себя ведут. Спасибо всем, кто пришел в военкоматы. Слова благодарности", — добавил Аксенов.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

республика крым

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

частичная мобилизация в россии, республика крым, сергей аксенов (политик)