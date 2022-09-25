https://ria.ru/20220925/mintsifry-1819392758.html

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в МСЭ, заявили в Минцифры

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в МСЭ, заявили в Минцифры - РИА Новости, 25.09.2022

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в МСЭ, заявили в Минцифры

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи (МСЭ), кандидаты были выдвинуты на пост генерального секретаря МСЭ и в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T22:24

2022-09-25T22:24

2022-09-25T23:08

рашид исмаилов

бэлла черкесова

россия

румыния

москва

вымпелком

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм. Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи (МСЭ), кандидаты были выдвинуты на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации, рассказала замглавы Минцифры Бэлла Черкесова.Посольство Румынии в Москве в четверг аннулировало уже выданные визы четырнадцати членам российской делегации накануне их вылета в Бухарест. На конференции МСЭ планируется избрать нового генерального секретаря организации. На эту должность выдвинуты две кандидатуры - президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов (РФ) и директор Бюро развития электросвязи МСЭ Дорин Богдан-Мартин (США)."На пост генерального секретаря МСЭ от нашей страны выдвинута кандидатура Рашида Исмаилова. ... Также, мы выдвинули кандидатуру России в совет МСЭ, а также Николая Варламова для переизбрания в состав радиорегламентарного комитета МСЭ. ... Хотела бы отметить, что несмотря на то давление, с которым сталкивается Россия сегодня, никто не спорит с тем что у нас есть квалифицированные специалисты в области ИТ, и мы точно знаем, как сделать мир связи лучше, оставив в стороне все политические разногласия. Рассчитываем на Вашу поддержку на выборах", - отметила Черкесова.Черкесова рассказала, что Исмаилов хорошо известен в международном ИКТ-сообществе, в том числе по работе в таких компаниях, как Huawei, Nokia и Ericsson, В 2018 году как председатель Совета МСЭ он "беспристрастно и профессионально провел сессию Совета"."Его избрание Генеральным секретарем МСЭ будет служить гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно, с учетом интересов всех заинтересованных сторон", - считает замглавы Минцифры.Замглавы ведомства также напомнила, что Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастотного спектра на международном и национальном уровнях. Он широко известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в штаб квартире МСЭ и среди членов МСЭ.Она также сказала, что сожалеет о решении Румынии отменить визы для делегации России, которая много лет сотрудничала с МСЭ."Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира. Вместе с этим выступаем за деполитизацию работы Союза. Призываем сконцентрироваться исключительно на его техническо-экспертной работе. Мы сожалеем о принятом румынской стороной решении в отношении ряда делегатов Российской Федерации, ответственных за организацию и проведение сегодняшнего мероприятия, российского приема. В этой связи просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.По ее словам, участие России в работе организации будет способствовать укреплению позиций и повышению роли МСЭ в информационном мире, а также "дальнейшему развитию и процветанию". Черкесова также напомнила, что Россия ведет активную работу по развитию искусственного интеллекта и обеспечению доступа граждан страны к интернету. Она добавила, что несмотря на географические и климатические условия, на данный момент "фактически 100% школ сейчас обеспечены скоростным доступом в интернет"."Москва ... стала лучшим мегаполисом мира по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни и вошла в тройку самых процветающих, заняв третье место", - заявила Черкесова.

https://ria.ru/20220924/nato-1819131402.html

https://ria.ru/20220924/mir-1819101464.html

https://ria.ru/20220924/it-1819223066.html

https://ria.ru/20220923/otsrochka-1818903248.html

россия

румыния

москва

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рашид исмаилов, бэлла черкесова, россия, румыния, москва, вымпелком, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)