https://ria.ru/20220925/komi-1819335852.html

В Коми проводили первую команду призванных по частичной мобилизации

В Коми проводили первую команду призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

В Коми проводили первую команду призванных по частичной мобилизации

Первую команду призванных по частичной мобилизации проводили в Республике Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:35

2022-09-25T15:35

2022-09-25T15:35

владимир уйба

россия

республика коми

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Первую команду призванных по частичной мобилизации проводили в Республике Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Сегодня, 25 сентября, во исполнение Указа верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации первая ... (группа - ред.) наших ребят выехала для защиты нашего Отечества...", - сказал он в видеообращении, которое размещено на его странице в соцсети "ВКонтакте"."Россия сегодня отправляет лучших своих сынов на защиту нашего Отечества. Мы с вами находимся на переломе истории. По сути сегодня война объявлена России, это вопрос - быть или не быть России, как государству самостоятельному, как государству суверенному и неделимому", - добавил Уйба.Глава республики пожелал призванным по частичной мобилизации отслужить честно и вернуться целыми и невредимыми."Я хочу пожелать нашим ребятам, нашим бойцам отслужить честно, отважно сражаться и вернуться домой живыми. А всем родным и близким сказать, что я лично и правительство республики не оставит ни одну вашу просьбу", - отметил Уйба.Глава республики поручил региональному министерству труда, занятости и социальной защиты организовать "горячую линию" по вопросам поддержки для родных и близких граждан, призванных по частичной мобилизации. На нее можно будет обратиться по всем вопросам.

https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819330338.html

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819330721.html

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владимир уйба, россия, республика коми, частичная мобилизация в россии