https://ria.ru/20220925/komi-1819335852.html
В Коми проводили первую команду призванных по частичной мобилизации
В Коми проводили первую команду призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
В Коми проводили первую команду призванных по частичной мобилизации
Первую команду призванных по частичной мобилизации проводили в Республике Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:35
2022-09-25T15:35
2022-09-25T15:35
владимир уйба
россия
республика коми
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Первую команду призванных по частичной мобилизации проводили в Республике Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Сегодня, 25 сентября, во исполнение Указа верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации первая ... (группа - ред.) наших ребят выехала для защиты нашего Отечества...", - сказал он в видеообращении, которое размещено на его странице в соцсети "ВКонтакте"."Россия сегодня отправляет лучших своих сынов на защиту нашего Отечества. Мы с вами находимся на переломе истории. По сути сегодня война объявлена России, это вопрос - быть или не быть России, как государству самостоятельному, как государству суверенному и неделимому", - добавил Уйба.Глава республики пожелал призванным по частичной мобилизации отслужить честно и вернуться целыми и невредимыми."Я хочу пожелать нашим ребятам, нашим бойцам отслужить честно, отважно сражаться и вернуться домой живыми. А всем родным и близким сказать, что я лично и правительство республики не оставит ни одну вашу просьбу", - отметил Уйба.Глава республики поручил региональному министерству труда, занятости и социальной защиты организовать "горячую линию" по вопросам поддержки для родных и близких граждан, призванных по частичной мобилизации. На нее можно будет обратиться по всем вопросам.
https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819330338.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир уйба, россия, республика коми, частичная мобилизация в россии
Владимир Уйба, Россия, Республика Коми, Частичная мобилизация в России
В Коми проводили первую команду призванных по частичной мобилизации
Глава Коми Уйба сообщил о проводах первой команды призванных по частичной мобилизации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости.
Первую команду призванных по частичной мобилизации проводили в Республике Коми, сообщил
глава республики Владимир Уйба.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
"Сегодня, 25 сентября, во исполнение Указа верховного главнокомандующего, президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации первая ... (группа - ред.) наших ребят выехала для защиты нашего Отечества...", - сказал он в видеообращении, которое размещено на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Россия сегодня отправляет лучших своих сынов на защиту нашего Отечества. Мы с вами находимся на переломе истории. По сути сегодня война объявлена России, это вопрос - быть или не быть России, как государству самостоятельному, как государству суверенному и неделимому", - добавил Уйба.
Глава республики пожелал призванным по частичной мобилизации отслужить честно и вернуться целыми и невредимыми.
"Я хочу пожелать нашим ребятам, нашим бойцам отслужить честно, отважно сражаться и вернуться домой живыми. А всем родным и близким сказать, что я лично и правительство республики не оставит ни одну вашу просьбу", - отметил Уйба.
Глава республики поручил региональному министерству труда, занятости и социальной защиты организовать "горячую линию" по вопросам поддержки для родных и близких граждан, призванных по частичной мобилизации. На нее можно будет обратиться по всем вопросам.