https://ria.ru/20220925/kazakhstan-1819376507.html

В Казахстане задержали трех россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации

В Казахстане задержали трех россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

В Казахстане задержали трех россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:51

2022-09-25T19:51

2022-09-25T23:47

в мире

россия

казахстан

костанайская область

комитет национальной безопасности (кнб)

частичная мобилизация в россии

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АЛМА-АТА, 25 сен — РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали трех граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска, сообщила пресс-служба комитета.Отмечается, их заметили в воскресенье в Костанайской области на севере страны."Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне", — говорится в публикации.Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

россия

казахстан

костанайская область

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в мире, россия, казахстан, костанайская область, комитет национальной безопасности (кнб), частичная мобилизация в россии