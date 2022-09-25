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В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера - РИА Новости, 25.09.2022
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, сообщает республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:00
2022-09-25T20:00
2022-09-25T20:00
происшествия
онежское озеро
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, сообщает республиканское ГУМЧС.Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что 24 сентября на Онежском озере перевернулся катер, в котором находились 7 человек, в том числе, предположительно пятилетний ребенок. По его словам, на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Поиски еще трех человек проводились на акватории Горской губы Онежского озера. Следственными органами в связи с происшествием на Онежском озере было возбуждено уголовное дело.По данным ГУМЧС по Карелии, к поисковым работам были привлечены силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО "Лиза Алерт". Всего привлекалось 33 человека, 13 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.
https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, онежское озеро, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Происшествия, Онежское озеро, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера
МЧС обнаружило в Карелии тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера