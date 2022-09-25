https://ria.ru/20220925/kater-1819377928.html

В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера

В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера - РИА Новости, 25.09.2022

В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера

В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, сообщает республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:00

2022-09-25T20:00

2022-09-25T20:00

происшествия

онежское озеро

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, сообщает республиканское ГУМЧС.Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что 24 сентября на Онежском озере перевернулся катер, в котором находились 7 человек, в том числе, предположительно пятилетний ребенок. По его словам, на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Поиски еще трех человек проводились на акватории Горской губы Онежского озера. Следственными органами в связи с происшествием на Онежском озере было возбуждено уголовное дело.По данным ГУМЧС по Карелии, к поисковым работам были привлечены силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО "Лиза Алерт". Всего привлекалось 33 человека, 13 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

онежское озеро

санкт-петербург

республика карелия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, онежское озеро, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия