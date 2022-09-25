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В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера - РИА Новости, 25.09.2022
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В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера - РИА Новости, 25.09.2022
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, сообщает республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:00
2022-09-25T20:00
происшествия
онежское озеро
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, сообщает республиканское ГУМЧС.Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что 24 сентября на Онежском озере перевернулся катер, в котором находились 7 человек, в том числе, предположительно пятилетний ребенок. По его словам, на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Поиски еще трех человек проводились на акватории Горской губы Онежского озера. Следственными органами в связи с происшествием на Онежском озере было возбуждено уголовное дело.По данным ГУМЧС по Карелии, к поисковым работам были привлечены силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО "Лиза Алерт". Всего привлекалось 33 человека, 13 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.
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онежское озеро
санкт-петербург
республика карелия
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происшествия, онежское озеро, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Происшествия, Онежское озеро, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
20:00 25.09.2022
 
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера

МЧС обнаружило в Карелии тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера

© РИА Новости / Михаил Мордасов  / Перейти в медиабанкКатер спасателей МЧС
Катер спасателей МЧС - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Катер спасателей МЧС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, сообщает республиканское ГУМЧС.
Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что 24 сентября на Онежском озере перевернулся катер, в котором находились 7 человек, в том числе, предположительно пятилетний ребенок. По его словам, на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Поиски еще трех человек проводились на акватории Горской губы Онежского озера. Следственными органами в связи с происшествием на Онежском озере было возбуждено уголовное дело.
"Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были обнаружены тела троих пропавших туристов", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС по Карелии, к поисковым работам были привлечены силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО "Лиза Алерт". Всего привлекалось 33 человека, 13 единиц техники, в том числе четыре плавсредства.
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ПроисшествияОнежское озероСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Карелия
 
 
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