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В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.09.2022
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В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело
В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.09.2022
В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили в Карелии, где перевернулся катер с людьми, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:04
2022-09-25T13:04
происшествия
россия
онежское озеро
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Карелии, где перевернулся катер с людьми, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что 24 сентября на Онежском озере перевернулся катер, в котором находились семь человек, в том числе, предположительно пятилетний ребенок. По его словам, на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Поиски трех человек продолжаются.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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онежское озеро
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происшествия, россия, онежское озеро, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Онежское озеро, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
13:04 25.09.2022
 
В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после того, как на Онежском озере перевернулся катер с людьми

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Карелии, где перевернулся катер с людьми, сообщает республиканское СУСК РФ.
Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что 24 сентября на Онежском озере перевернулся катер, в котором находились семь человек, в том числе, предположительно пятилетний ребенок. По его словам, на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Поиски трех человек продолжаются.
"Следователями следственного отдела по городу Кондопога СК России по Республике Карелия в связи с происшествием в Онежском озере возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера Волжанка Voyager 67 с теплоходом Коломенский 803
13 июня, 11:00
ЧП на речном транспорте в России в 2018 — 2022 годах
 
ПроисшествияРоссияОнежское озероСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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