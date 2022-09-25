https://ria.ru/20220925/kater-1819312945.html

В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело

В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.09.2022

В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Карелии, где перевернулся катер с людьми, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:04

2022-09-25T13:04

2022-09-25T13:04

происшествия

россия

онежское озеро

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Карелии, где перевернулся катер с людьми, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что 24 сентября на Онежском озере перевернулся катер, в котором находились семь человек, в том числе, предположительно пятилетний ребенок. По его словам, на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Поиски трех человек продолжаются.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

россия

онежское озеро

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, онежское озеро, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)