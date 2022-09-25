https://ria.ru/20220925/kater-1819312945.html
В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело
В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело - РИА Новости, 25.09.2022
В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили в Карелии, где перевернулся катер с людьми, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:04
2022-09-25T13:04
2022-09-25T13:04
происшествия
россия
онежское озеро
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Карелии, где перевернулся катер с людьми, сообщает республиканское СУСК РФ.Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что 24 сентября на Онежском озере перевернулся катер, в котором находились семь человек, в том числе, предположительно пятилетний ребенок. По его словам, на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два – Санкт-Петербурга. Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Поиски трех человек продолжаются.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, онежское озеро, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Онежское озеро, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после того, как на Онежском озере перевернулся катер с людьми