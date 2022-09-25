https://ria.ru/20220925/kater-1819306650.html

В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек

В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек - РИА Новости, 25.09.2022

В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек

Катер, в котором находились семь человек, перевернулся на Онежском озере в Карелии, один человек утонул, сообщил министр здравоохранения республики Михаил... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:23

2022-09-25T12:23

2022-09-25T16:22

происшествия

онежское озеро

кондопожский район

санкт-петербург

туризм

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Катер, в котором находились семь человек, перевернулся на Онежском озере в Карелии, один человек утонул, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на странице во "ВКонтакте".По словам Охлопкова, одного из пострадавших доставили в Кондопожскую ЦРБ с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей и гипертоническим кризом, остальные двое отказались от госпитализации.Республиканское управление СК завело уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

онежское озеро

кондопожский район

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, онежское озеро, кондопожский район, санкт-петербург, новости - туризм