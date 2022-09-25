12:23 25.09.2022 (обновлено: 16:22 25.09.2022)
В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек
Глава Минздрава Карелии Охлопков: катер перевернулся на Онежском озере, один человек погиб
© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияЛодка с туристами перевернулась в Кондопожском районе Карелии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
Лодка с туристами перевернулась в Кондопожском районе Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Катер, в котором находились семь человек, перевернулся на Онежском озере в Карелии, один человек утонул, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на странице во "ВКонтакте".
"Вчера, в 19:30, на Онежском озере в Кондопожском районе перевернулся катер, в котором находились семь человек, в том числе, предположительно, пятилетний ребенок. В 23:50 на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два — Санкт-Петербурга… Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Все были без спасательных жилетов. Поиски трех человек продолжаются", — написал он.
По словам Охлопкова, одного из пострадавших доставили в Кондопожскую ЦРБ с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей и гипертоническим кризом, остальные двое отказались от госпитализации.
Республиканское управление СК завело уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются.
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