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В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек - РИА Новости, 25.09.2022
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Туризм
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В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек
В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек - РИА Новости, 25.09.2022
В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек
Катер, в котором находились семь человек, перевернулся на Онежском озере в Карелии, один человек утонул, сообщил министр здравоохранения республики Михаил... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:23
2022-09-25T16:22
происшествия
онежское озеро
кондопожский район
санкт-петербург
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Катер, в котором находились семь человек, перевернулся на Онежском озере в Карелии, один человек утонул, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на странице во "ВКонтакте".По словам Охлопкова, одного из пострадавших доставили в Кондопожскую ЦРБ с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей и гипертоническим кризом, остальные двое отказались от госпитализации.Республиканское управление СК завело уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются.
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происшествия, онежское озеро, кондопожский район, санкт-петербург, новости - туризм
Происшествия, Онежское озеро, Кондопожский район, Санкт-Петербург, Туризм, Новости - Туризм
12:23 25.09.2022 (обновлено: 16:22 25.09.2022)
 
В Карелии перевернулся катер, в котором находились семь человек

Глава Минздрава Карелии Охлопков: катер перевернулся на Онежском озере, один человек погиб

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияЛодка с туристами перевернулась в Кондопожском районе Карелии
Лодка с туристами перевернулась в Кондопожском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
Лодка с туристами перевернулась в Кондопожском районе Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Катер, в котором находились семь человек, перевернулся на Онежском озере в Карелии, один человек утонул, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на странице во "ВКонтакте".

"Вчера, в 19:30, на Онежском озере в Кондопожском районе перевернулся катер, в котором находились семь человек, в том числе, предположительно, пятилетний ребенок. В 23:50 на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два — Санкт-Петербурга… Одного, также жителя Северной столицы, нашли утонувшим. Все были без спасательных жилетов. Поиски трех человек продолжаются", — написал он.

По словам Охлопкова, одного из пострадавших доставили в Кондопожскую ЦРБ с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей и гипертоническим кризом, остальные двое отказались от госпитализации.
Республиканское управление СК завело уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются.
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