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На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя

На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя - РИА Новости, 25.09.2022

На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя

На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя из 28 стран, сообщили в информационном центре референдума по вхождению республики в состав РФ. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:27

2022-09-25T19:27

2022-09-25T19:27

в мире

донецкая народная республика

референдум в донбассе

донецк (днр)

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 сен – РИА Новости. На референдуме в ДНР работают 133 иностранных наблюдателя из 28 стран, сообщили в информационном центре референдума по вхождению республики в состав РФ."Работают 133 международных наблюдателя из 28 стран. Это дипломаты, специалисты, эксперты, представители международных общественных организаций, статус которых подтверждён ООН, политики различного уровня, представители СМИ, иностранные блогеры", - сообщили журналистам в информационном центре.В центре перед журналистами уже выступили представители Италии, Венесуэлы, Германии, Того и ЮАР."Завтра ожидаем наблюдателей из Франции, Испании, Черногории, Колумбии и снова Германии", - отметил представитель центра.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ 2022-09-25T19:27 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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