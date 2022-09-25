https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819330009.html

В Якутске за три дня на референдуме проголосовали более 200 человек

В Якутске за три дня на референдуме проголосовали более 200 человек - РИА Новости, 25.09.2022

В Якутске за три дня на референдуме проголосовали более 200 человек

По итогам трех дней референдума в городе Якутске число проголосовавших по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:55

2022-09-25T14:55

2022-09-25T14:55

общество

якутск

референдум в донбассе

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

донбасс

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. По итогам трех дней референдума в городе Якутске число проголосовавших по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации составило 229 человек, сообщил РИА Новости источник из участковой комиссии референдума в городе.Ранее сообщалось о том, что по итогам двух дней референдума по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России в Якутске проголосовали свыше 120 беженцев.Участки референдумов в республике Саха (Якутия) образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.По данным Центризбиркома Якутии, в регионе организована работа выездных зарубежных комиссий, которые дают возможность проголосовать тем, кто не сможет прибыть в помещение участка. В субботу члены комиссий провели выездное голосование в Алданском районе и в городе Удачный Мирнинского района.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

якутск

донецкая народная республика

донбасс

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ 2022-09-25T14:55 true PT0M11S

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Ольга Фомченкова

общество, якутск, референдум в донбассе, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, донбасс, республика саха (якутия)