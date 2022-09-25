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В Якутске за три дня на референдуме проголосовали более 200 человек - РИА Новости, 25.09.2022
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В Якутске за три дня на референдуме проголосовали более 200 человек
В Якутске за три дня на референдуме проголосовали более 200 человек - РИА Новости, 25.09.2022
В Якутске за три дня на референдуме проголосовали более 200 человек
По итогам трех дней референдума в городе Якутске число проголосовавших по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:55
2022-09-25T14:55
общество
якутск
референдум в донбассе
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
донбасс
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. По итогам трех дней референдума в городе Якутске число проголосовавших по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации составило 229 человек, сообщил РИА Новости источник из участковой комиссии референдума в городе.Ранее сообщалось о том, что по итогам двух дней референдума по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России в Якутске проголосовали свыше 120 беженцев.Участки референдумов в республике Саха (Якутия) образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.По данным Центризбиркома Якутии, в регионе организована работа выездных зарубежных комиссий, которые дают возможность проголосовать тем, кто не сможет прибыть в помещение участка. В субботу члены комиссий провели выездное голосование в Алданском районе и в городе Удачный Мирнинского района.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
якутск
донецкая народная республика
донбасс
республика саха (якутия)
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353
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353
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Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, якутск, референдум в донбассе, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, донбасс, республика саха (якутия)
Общество, Якутск, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Донбасс, Республика Саха (Якутия)
14:55 25.09.2022
 
В Якутске за три дня на референдуме проголосовали более 200 человек

В Якутске 229 человек за три дня проголосовали на референдуме по присоединению к России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 сен – РИА Новости. По итогам трех дней референдума в городе Якутске число проголосовавших по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации составило 229 человек, сообщил РИА Новости источник из участковой комиссии референдума в городе.
Ранее сообщалось о том, что по итогам двух дней референдума по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России в Якутске проголосовали свыше 120 беженцев.
Участки референдумов в республике Саха (Якутия) образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.
"На сегодняшний день в Якутске проголосовали 103 человека. Всего по итогам трех дней референдума на избирательные участки в городе явились 229 человек. В основном, это беженцы. Итоги будут подведены территориальной комиссией Луганской и Донецкой республик 27 сентября", - сказал собеседник.
По данным Центризбиркома Якутии, в регионе организована работа выездных зарубежных комиссий, которые дают возможность проголосовать тем, кто не сможет прибыть в помещение участка. В субботу члены комиссий провели выездное голосование в Алданском районе и в городе Удачный Мирнинского района.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
ОбществоЯкутскРеферендум в ДонбассеДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхДонбассРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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