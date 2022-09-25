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Мишустин переназначил Пиотровского на должность гендиректора Эрмитажа

Мишустин переназначил Пиотровского на должность гендиректора Эрмитажа - РИА Новости, 25.09.2022

Мишустин переназначил Пиотровского на должность гендиректора Эрмитажа

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:10

2022-09-25T10:10

2022-09-25T10:21

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа, сообщается на сайте правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены ещё на три года", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Эрмитаже Михаил Пиотровский работает с 1991 года. Ранее он был заместителем директора по научной работе, а с 1992 года занял должность директора музея."Михаил Пиотровский – доктор исторических наук, академик Российской академии наук (РАН), член президиума РАН, действительный член Российской академии художеств. Он входит в состав Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству и Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию", - говорится в сообщении.Также уточняется, что Михаил Пиотровский удостоен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, орденом Александра Невского и орденом Дружбы.Кроме того, в 2003 году он был награждён президентской премией в области литературы и искусства, в 2017 году – Государственной премией Российской Федерации в области литературы и искусства.

https://ria.ru/20220901/filialy-1813852804.html

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михаил пиотровский, эрмитаж (музей), государственный эрмитаж, михаил мишустин, россия, справки, новости культуры