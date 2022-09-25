https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

Донбасс возвращается на свою Родину

Донбасс возвращается на свою Родину - РИА Новости, 25.09.2022

Донбасс возвращается на свою Родину

Донбасс возвращается домой, в родную Россию, в государство, которое всегда было для дончан Родиной, какие бы границы, линии, преграды и стены ни прокладывались... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:15

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Донбасс возвращается домой, в родную Россию, в государство, которое всегда было для дончан Родиной, какие бы границы, линии, преграды и стены ни прокладывались между нами. Это был долгий, это был страшный, это был кровавый путь. Для некоторых длиною в жизнь, для некоторых — ценою жизни.И все понимают, что этот путь еще не закончен. У жителей Донецкой и Луганской народных республик нет никаких иллюзий по поводу того, что все их проблемы разрешатся с закрытием участков для голосования на референдумах или с законодательным закреплением волеизъявления народа высшими российскими органами. Каждый прекрасно понимает, что за победу надо будет еще долго и мучительно бороться. А если у кого и были иллюзии по этому поводу, то их разрушила несмолкаемая канонада, которой вооруженные формирования Украины сопровождают все эти дни референдума.Запад, конечно же, будет кричать о "голосовании под дулом пистолета" — материалами на эту тему уже забита тамошняя пресса. Но жители Донбасса ничего никому доказывать не собираются. Они за эти восемь лет самоотверженной борьбы уже все доказали.Достаточно посмотреть на счастливые лица людей, отдающих голоса за воссоединение с Россией. Достаточно услышать их радостные возгласы по поводу своего выбора и бесхитростные пояснения: "Домой всегда хочется возвращаться". Достаточно посмотреть на то, как под грохот украинских орудий дончане выстраиваются в очереди, чтобы отдать свой голос, и тем самым демонстративно выказывают свое пренебрежение в адрес тех, кто их обстреливает. Достаточно посмотреть на слезы стариков, которые дожили до счастливого момента и проголосовали, по их же словам, не за себя, а за мирное будущее своих детей, внуков, правнуков. Достаточно послушать, как женщины, на глазах которых ранило нескольких прохожих, говорят: "Они стреляют, чтобы мы на референдум не ходили, а мы все равно пойдем". Достаточно послушать отчаянный крик над телами дончан, разорванных в клочья после очередного обстрела со стороны Украины: "Не дожидаемся референдума! Россия, отомсти!" Кто-то после этого еще смеет сомневаться в выборе жителей Донбасса? Кто-то полагает, что им, России, всем нам оставили иной выбор?Кому-то может показаться, что мы забегаем вперед, уже заранее смакуя результаты еще не закончившегося референдума. Можно было бы прибегать к сухим цифрам социологических опросов, прогнозируя итог голосования. Но и без этих цифр всем все понятно. Выбор Донбасса известен давно. Он выстрадан и усеян жертвами невинных детей и стариков. И сомнений в этом выборе нет никаких.А ведь Украина так старалась запугать жителей Донбасса и своих бывших южных областей накануне голосования. Чем только не грозили организаторам и участникам референдумов! Двенадцать лет тюрьмы за выражение права на самоопределение — это же так типично для "демократического" государства. Но вы только посмотрите на спокойные, радостные, счастливые глаза гордых собою сотрудников избирательных комиссий, осуществляющих процесс голосования. Послушайте, с каким восторгом они говорят: "Хорошо, что есть на свете это счастье — путь домой". Никто не скрывает ни лиц, ни имен, ни адресов. Неужели кто-то в Киеве в самом деле думает запугать донбассовцев, прошедших восемь лет ада, который был устроен им после незаконного госпереворота на Украине?Конечно, Киев посредством западного оружия постарается усилить этот ад. И будет это делать до тех пор, пока его вооруженные банды не будут отброшены от новых границ России на расстояние, недостижимое для дальнобойных артиллерийских и ракетных систем. А это значит, что кровь мирных жителей еще обильно будет литься по земле Донбасса. Но для каждого обитателя этого многострадального героического края со дня принятия решения о возвращении его домой, в Россию, прекратится самое страшное — неопределенность!Любой, кто в последние годы бывал в Донецке, Луганске, Горловке, Ясиноватой или Алчевске, подтвердит: чуть ли не каждый житель этого края всегда задавал один и тот же вопрос. Не о том, где же эта долгожданная — одна на всех — Победа. Не о том, ради чего все это. Не о том, какие еще жертвы нужны от них. Вопрос звучал всюду и везде, он читался в каждом взгляде, в каждом вздохе, в каждой слезинке. И вопрос этот: "Что дальше? Неужели после всех этих страданий нас опять на каких-то выторгованных условиях вернут в состав чуждого нам государства?" С референдумом и с имплементацией его всем понятных результатов этот вопрос отпадает сам собой. Все понимают, что, вернувшись в Россию, Донбасс уже не будет брошен на произвол.На самом-то деле, Донбасс никогда не мыслил себя в отрыве от России, какое бы название она ни носила в разные эпохи. Освоение и развитие этого края, превращение дикой, необжитой степи в мощный индустриальный регион стали возможны исключительно в составе Российской империи.Когда в 1917 году киевская Рада начала предъявлять претензии на Юг России, она попыталась претендовать и на Донбасс, что вызвало там недоумение и насмешки. Клим Ворошилов тогда сообщал в Петроград из Луганска: "Мы волею судьбы проживаем в пределах "Катеринославщины", которую наше "вильне казацтво" объявило принадлежностью Украинской Республики. <…> Не беда, что в Советах, избранных на основе всеобщего избирательного принципа, не оказалось ни одного украинца, их теперь у нас думают фабриковать. <...> Нам уже навязывают Раду и запрещают признавать Петроградское правительство. Конечно, мы плюем на всю эту шумиху".В ответ на эти притязания в начале 1918 года была создана Донецко-Криворожская Советская Республика. Причем ее создатели и не скрывали, что создают ее не как независимое образование, а как часть единого Российского государства в противовес украинскому сепаратизму. Однако затем на штыках немецких оккупантов в эти земли принесли сине-желтые знамена (что затем повторилось точно так же в 1941 году).После изгнания немцев и прислуживавших им украинских сепаратистов советское руководство, по меткому выражению Владимира Путина, "буквально втиснуло Донбасс в состав Украины". Никто мнение жителей края не спрашивал, никакие референдумы тогда не проводились. При этом элитам Донецкой Республики были обещаны и гарантированные права русского языка, и федеративный статус Советской Украины, и широкая автономия индустриального края, но самое главное — жителям Донбасса было обещано, что они всегда будут в одном государстве с Россией.Именно поэтому 1991 год стал такой трагедией для дончан и луганчан. В одно мгновение они, не выезжая никуда за пределы родного края, вдруг оказались за границей. Но даже и в этих условиях Донбасс всегда сопротивлялся попыткам насильственной украинизации. В 1994-м там были проведены свои референдумы, на которых подавляющее большинство населения Донецкой и Луганской областей проголосовали за предоставление русскому языку официального статуса и федеративное устройство Украины. Киев, конечно же, проигнорировал это мнение.Затем неоднократно Донбассу было сказано, что он не имеет права выбора. Их лишили этого права на "оранжевом" Майдане 2004 года, а затем — на проевропейском Майдане 2013-2014 годов. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Дончане не покорились государственному перевороту в Киеве. В ХХI веке жителям мощного индустриального региона в как бы европейской стране пришлось с оружием в руках защищать самые элементарные права — в частности, право учить своих детей на их родном языке. Европа и "просвещенный" Запад сделали вид, что так оно и должно быть.Восемь лет — восемь долгих лет! — жители Донбасса сражались за свое существование. Но одновременно все мы понимали, что Запад руками киевских режимов воюет там не за Украину и уж точно не за Донбасс. Сейчас-то уже никто особо и не скрывает, что украинские майданы и так называемое АТО Запад рассматривал лишь как переходный период к войне на уничтожение России. Именно это было и есть основной целью, вековой мечтой целых поколений западных русофобов, нанявших себе в услужение украинских националистов, что в 1918-м, что в 1941-м, что в 2022 году. Да, за столетие мало что изменилось.Именно столетие назад (в 1921-1922 годах) в Советской России, обескровленной революциями, мировой и гражданской войнами, широко развернулась кампания "Донбасс — сердце России". Главный индустриальный край страны лежал в руинах, заводы и шахты стояли, страшный голод сковал жизнь в городах и рабочих поселках. Вся Россия тогда собирала деньги и продукты для экстренной помощи терпевшему бедствие региону. Общими усилиями советского народа Донбасс дважды был поднят из руин и превращен в цветущий край.И вот снова Россия возвращает себе свое израненное, но не предавшее сердце. Русские люди русского края возвращаются на свою горячо любимую Родину. Как же здорово, что есть на свете это счастье — путь домой!

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819166910.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819087244.html

https://ria.ru/20220924/yavka-1819126502.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819149743.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819188429.html

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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