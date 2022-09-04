Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме
Слуцкий назвал угрозы Киева из-за референдума звериным оскалом украинской "демократии"
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал угрозы властей Украины сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий за участие в референдумах звериным оскалом украинской "демократии".
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила тюремным сроком до 12 лет с конфискацией жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.
Слова Верещук парламентарий в своем Telegram-канале назвал "звериным оскалом украинской "демократии".
"Уверен, что всей киевской хунте Донбасс и освобожденные территории уже выписали свой счет за жизни погибших", - написал Слуцкий.
Также он отметил, что украинский вице-премьер грозит тем жителям, "которыми прикрывались неонацисты как "живым щитом", которых загоняли в подвалы и чьих детей убивали".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.