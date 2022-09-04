https://ria.ru/20220904/ugrozy-1814359413.html

Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме

Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме - РИА Новости, 04.09.2022

Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал угрозы властей Украины сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий за... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:55

2022-09-04T15:55

2022-09-04T15:55

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

лдпр

ирина верещук

украина

донбасс

запорожская область

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал угрозы властей Украины сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий за участие в референдумах звериным оскалом украинской "демократии".Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила тюремным сроком до 12 лет с конфискацией жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.Слова Верещук парламентарий в своем Telegram-канале назвал "звериным оскалом украинской "демократии"."Уверен, что всей киевской хунте Донбасс и освобожденные территории уже выписали свой счет за жизни погибших", - написал Слуцкий.Также он отметил, что украинский вице-премьер грозит тем жителям, "которыми прикрывались неонацисты как "живым щитом", которых загоняли в подвалы и чьих детей убивали".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html

https://ria.ru/20220904/ukraina-1814345496.html

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запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), лдпр, ирина верещук, украина, донбасс, запорожская область