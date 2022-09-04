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Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/ugrozy-1814359413.html
Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме
Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме - РИА Новости, 04.09.2022
Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал угрозы властей Украины сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий за... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:55
2022-09-04T15:55
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
лдпр
ирина верещук
украина
донбасс
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал угрозы властей Украины сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий за участие в референдумах звериным оскалом украинской "демократии".Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила тюремным сроком до 12 лет с конфискацией жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.Слова Верещук парламентарий в своем Telegram-канале назвал "звериным оскалом украинской "демократии"."Уверен, что всей киевской хунте Донбасс и освобожденные территории уже выписали свой счет за жизни погибших", - написал Слуцкий.Также он отметил, что украинский вице-премьер грозит тем жителям, "которыми прикрывались неонацисты как "живым щитом", которых загоняли в подвалы и чьих детей убивали".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html
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леонид слуцкий (политик), лдпр, ирина верещук, украина, донбасс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Ирина Верещук, Украина, Донбасс, Запорожская область
15:55 04.09.2022
 
Слуцкий ответил на угрозы Киева сажать в тюрьму за участие в референдуме

Слуцкий назвал угрозы Киева из-за референдума звериным оскалом украинской "демократии"

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал угрозы властей Украины сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий за участие в референдумах звериным оскалом украинской "демократии".
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила тюремным сроком до 12 лет с конфискацией жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.
Слова Верещук парламентарий в своем Telegram-канале назвал "звериным оскалом украинской "демократии".
"Уверен, что всей киевской хунте Донбасс и освобожденные территории уже выписали свой счет за жизни погибших", - написал Слуцкий.
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Также он отметил, что украинский вице-премьер грозит тем жителям, "которыми прикрывались неонацисты как "живым щитом", которых загоняли в подвалы и чьих детей убивали".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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