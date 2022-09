https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

Пора избавляться от иллюзий. Запад ведет войну на уничтожение России

История с Бучей-2.0 (провокацией с якобы обнаруженными "массовыми захоронениями жертв российских агрессоров" в Изюме) — наглядное свидетельство того, что наряду РИА Новости, 19.09.2022

История с Бучей-2.0 (провокацией с якобы обнаруженными "массовыми захоронениями жертв российских агрессоров" в Изюме) — наглядное свидетельство того, что наряду с развитием военного конфликта на Украине усиливается и информационная спецоперация против России. Дело тут даже не в реакции Киева — эти стряпают примитивные фейки против нашего государства и армии в круглосуточном режиме, без остановки. Показателем является то, как эту провокацию тут же подхватили западные политики, уже призывающие в срочном порядке создавать "международный трибунал" для наказания России, и СМИ, в едином порыве выносящие голословные заявления о "массовых казнях и пытках в Изюме" на свои первые полосы.Фейк примитивен и легко опровергается. Но по этой единодушной реакции Запада видно, что никому там абсолютно не важно, как и когда погибли захороненные на кладбище люди. "Виновный" был назначен заранее — и это должна быть Россия. Потому что только этот вердикт укладывается в канву общей стратегии нынешней кампании на Украине.А кампания эта, как мы видим, не имеет к Украине никакого отношения. Что бы ни случилось с украинцами, кто бы их ни убивал (пусть даже ВСУ или иностранные наемники), сколько бы их ни погибло, Западу это совершенно безразлично. Поскольку ведет он на этой территории войну не за украинцев и тем более не за Украину. Надо говорить честно и открыто: Запад ведет ожесточенную войну против российского государства как такового. И все реже прикрывает это фиговым листком трескотни о "защите демократии". Все чаще прямо говорится о том, что Россия должна быть уничтожена. Навсегда! Безвозвратно!На днях один из ведущих американских экспертов польского происхождения Януш Бугайский издал книгу "Путеводитель по распаду России". Стоит особо отметить, что книга является не реакцией на украинскую спецоперацию, она является закономерным продолжением всего того, о чем данный кремленолог в течение долгих лет публично говорил и писал. Еще в начале 2019 года, то есть за три года до СВО, на страницах влиятельной вашингтонской газеты The Hill он опубликовал программную статью "Управляя распадом России".Это был не просто прогноз или теоретические рассуждения некоего мечтателя, это был прямой призыв к действию со стороны отъявленного русофоба. Достаточно вспомнить, что Бугайский тогда открыто побуждал Белый дом к действию: "Вашингтон должен продвигать региональное и этническое самоопределение внутри Российской Федерации. <…> Распад должен обосновываться логически". И рассуждал при этом, какие регионы уничтоженного Западом государства должны получить самостоятельность, а какие нужно будет отдать Украине, Финляндии, Японии и даже Китаю.Нельзя сказать, что статья Бугайского была единственной теоретической работой на тему дезинтеграции нашей державы и ее исчезновения с карты мира. Но остальные доклады (во всяком случае, в публичном доступе) все-таки стремились завуалировать прямые призывы к принудительному развалу России рассуждениями о необходимости "рассредоточить", ослабить наше государство. Как, например, это было с нашумевшим исследованием американской разведывательной корпорации RAND, созданным по заказу Министерства обороны США в том же 2019-м.Напомним, авторы того доклада прямо обозначили цель: выработка стратегии борьбы против России, с тем чтобы "она перенапряглась в военном или экономическом отношении". И в качестве рекомендаций посоветовали сократить до минимума поставки российского газа и нефти в Европу, предоставить летальное оружие Украине, дискредитировать Россию на международном уровне. В общем, все то, что сейчас США внедряют на практике, заставляя следовать по этому пагубному пути и своих преданных сателлитов. Однако призыв расчленять Россию в этой аналитике лишь читался между строк.Теперь же маски сбрасываются, теперь кадровые русофобы могут открыто формулировать свои давние мечты. На днях на страницах британской газеты The Daily Telegraph бывший командующий войсками НАТО в Европе, а сейчас генерал в отставке Бен Ходжес написал резонансную статью "Готовьтесь к дезинтеграции России". Ходжес является сейчас, пожалуй, одной из самых активных "говорящих голов" по украинскому кризису в западных телеэфирах. И сбрасывать со счетов его призывы точно нельзя.Свои мечты, связанные с распадом нашего государства, генерал обосновывает нашим этническим разнообразием и его надеждами на то, что экономические санкции Запада создадут ситуацию, при которой невозможно будет прокормить 144 миллиона человек. Американец явно не подумал, насколько эти доводы применимы к его родной стране, раздираемой в последние годы по расовому и национальному признаку, а также экономическими трудностями, вызванными теми же антироссийскими санкциями.С легкой руки Ходжеса эту идею радостно подхватили и развивают более мелкие фигуры, оперирующие на идеологическом поле русофобии. Журнал New Eastern Europe, издающийся в Польше, публикует статью с говорящим названием: "Деконструкция России и реконструкция "построссийского пространства": рискованный, но неизбежный сценарий". Авторы призывают Запад уже сейчас возглавить процесс распада нашего государства.Им вторит канадско-британский профессор украинского происхождения Тарас Кузьо на страницах сайта главного рупора русофобствующих теоретиков Atlantic Council*. Тот тоже радостно заявляет о начале процесса "распада путинской Российской империи".Чуть ли не слово в слово тезисы Ходжеса повторяет главный эстонский кремленолог Владимир Юшкин на страницах сайта Международного центра обороны и безопасности. Правда, добавляя от себя взятые с потолка данные о якобы развивающейся "колонизации Сибири китайцами" — эстонские аналитики явно не умеют пользоваться статистикой.Все эти "пророчества" вывел на вполне официальный уровень президент той же Эстонии Алар Карис. Открывая в минувшую пятницу конференцию Военного комитета НАТО в Таллине, он открыто напутствовал начальников штабов альянса призывом отказаться от "боязни дестабилизировать ситуацию в России". Подчеркиваем, это уже не какой-то отставной генерал, не частное лицо с профессорским званием — это официальный глава соседней с нами страны, члена НАТО. И он, ничего не стесняясь, призывает высшее командование альянса к сознательной политике по расшатыванию и созданию ситуации нестабильности в России. Какие еще нужны кому-то доказательства того, с кем и за что воюет коллективный Запад?Идеологический орган европейских либералов — журнал The Economist посвятил свой свежий номер тому, как Запад должен обеспечивать победу Украины над Россией. Помимо традиционных советов по дальнейшему вооружению киевского режима, журнал прямо требует: "Запад должен пытаться вбить клин между режимом и российским народом". Для этого западных лидеров призывают сделать ставку на российских либералов, сбежавших за границу, которых в этих условиях можно смело называть предателями. А как еще назвать людей, которых уже теперь не скрывающиеся враги России открыто используют для осуществления несбыточного плана по расчленению нашей общей Родины!Таким образом, можно смело утверждать: коллективный Запад уже перешел от разговоров к делу и открыто бросает вызов самому существованию Российской Федерации. Его идеологи и ряд высших политиков не скрывают, что, используя конфликт на Украине, они намеренно создают экзистенциальную угрозу нашему государству. Чем скорее мы сами это официально признаем, тем эффективнее сможем переходить к иной стадии как взаимоотношений с соседями, так и самой спецоперации на Украине.Мы по-прежнему придерживаемся определенных джентльменских правил ведения игры, которые были приняты после окончания холодной войны. Но теперь ставки подняты слишком высоко. Нет, автор ни в коем случае не призывает к тому, чтобы копировать преступные действия Украины. Мы, в отличие от них, не убиваем детей, не пытаем военнопленных, не истребляем гражданских.Но в условиях усиливающихся угроз для граждан России нам не оставляют выбора, кроме как действовать гораздо более решительно в отношении объектов военной инфраструктуры, которая используется и гражданскими лицами, в отношении центров принятия решений, в отношении тех лиц, которые прямо ответственны за террор и убийства, где бы они ни находились, и тех государств, которые проводят враждебную политику. В конце концов, не надо забывать, что при возникновении экзистенциальной угрозы для России у нас предусмотрены гораздо более жесткие ответы. О них надо постоянно напоминать всем тем, кто хочет испытывать на прочность нашу Родину.* Организация признана нежелательной в России.

