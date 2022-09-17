https://ria.ru/20220917/instsenirovka-1817479362.html

Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую "Бучу"

Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую "Бучу" - РИА Новости, 17.09.2022

Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую "Бучу"

Киев пытается повторить в Изюме сценарий чудовищной провокации по примеру событий в Буче, стремясь мобилизовать западное сообщество по украинской тематике в... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T01:18

2022-09-17T01:18

2022-09-17T03:57

специальная военная операция на украине

в мире

олег степанов

изюм (город)

киев

россия

украина

буча

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Киев пытается повторить в Изюме сценарий чудовищной провокации по примеру событий в Буче, стремясь мобилизовать западное сообщество по украинской тематике в преддверии начала недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.Посол России напомнил, что Киев "неоднократно ловили за руку на постановочных провокациях".В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией, и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. В ведомстве также отметили, что все подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды в северном направлении не блокировались, но ВСУ круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220901/bucha-1813719373.html

изюм (город)

киев

россия

украина

буча

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в мире, олег степанов, изюм (город), киев, россия, украина, буча, канада