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Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую "Бучу" - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/instsenirovka-1817479362.html
Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую "Бучу"
Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую "Бучу" - РИА Новости, 17.09.2022
Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую "Бучу"
Киев пытается повторить в Изюме сценарий чудовищной провокации по примеру событий в Буче, стремясь мобилизовать западное сообщество по украинской тематике в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T01:18
2022-09-17T03:57
специальная военная операция на украине
в мире
олег степанов
изюм (город)
киев
россия
украина
буча
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Киев пытается повторить в Изюме сценарий чудовищной провокации по примеру событий в Буче, стремясь мобилизовать западное сообщество по украинской тематике в преддверии начала недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.Посол России напомнил, что Киев "неоднократно ловили за руку на постановочных провокациях".В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией, и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. В ведомстве также отметили, что все подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды в северном направлении не блокировались, но ВСУ круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220901/bucha-1813719373.html
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в мире, олег степанов, изюм (город), киев, россия, украина, буча, канада
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Степанов, Изюм (город), Киев, Россия, Украина, Буча, Канада
01:18 17.09.2022 (обновлено: 03:57 17.09.2022)
 
Российский посол сообщил о стремлении Киева инсценировать новую "Бучу"

Посол России Степанов: Украина стремится инсценировать "Бучу" на новый лад, теперь в Изюме

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВид на жилые кварталы в городе Изюм
Вид на жилые кварталы в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид на жилые кварталы в городе Изюм. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Киев пытается повторить в Изюме сценарий чудовищной провокации по примеру событий в Буче, стремясь мобилизовать западное сообщество по украинской тематике в преддверии начала недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.

"Речь идет об очередной чудовищной провокации, о попытке инсценировать "Бучу" на новый лад. Все это, понятно, делается в преддверии открытия недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН для того, чтобы попытаться мобилизовать определенную часть западной общественности на украинской теме", — подчеркнул Степанов.

Посол России напомнил, что Киев "неоднократно ловили за руку на постановочных провокациях".
"То, что эта информация поддерживается и эти изобретения Киева поддерживаются западными правительствами и СМИ, — просто показатель того, насколько агрессивная информационная война развязана против нашей страны. Но, как и с предыдущими постановками украинского режима, как и было до этого с постановками о якобы применении химического оружия в Сирии, история все расставляет на свои места и правда становится достоянием общественности. В этот раз будет так же", — подчеркнул дипломат.
В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.
В российском Минобороны назвали это очередной провокацией, и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. В ведомстве также отметили, что все подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды в северном направлении не блокировались, но ВСУ круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлег СтепановИзюм (город)КиевРоссияУкраинаБучаКанада
 
 
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