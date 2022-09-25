https://ria.ru/20220925/dogovor-1819318257.html

Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов

Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов - РИА Новости, 25.09.2022

Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов

Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликтов, сообщил в воскресенье председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ)... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:40

2022-09-25T13:40

2022-09-25T14:03

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликтов, сообщил в воскресенье председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев."С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликтов и о последствиях конфликтов. Надеюсь, все пункты документа будут соблюдаться”, - заявил глава ГКНБ.По его словам, эвакуированные в ходе конфликта жители приграничных сел могут возвращаться в свои дома."С сегодняшнего дня на границе будет мирно", - отметил Ташиев.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. В Киргизии сообщили, что погибли 62 и пострадали 198 граждан. На фоне конфликта из приграничных районов Киргизии эвакуировали более 140 тысяч человек.

https://ria.ru/20220920/granitsa-1818079156.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии