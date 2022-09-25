https://ria.ru/20220925/dogovor-1819318257.html
Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов
Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов - РИА Новости, 25.09.2022
Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов
Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликтов, сообщил в воскресенье председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ)... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:40
2022-09-25T13:40
2022-09-25T14:03
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликтов, сообщил в воскресенье председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев."С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликтов и о последствиях конфликтов. Надеюсь, все пункты документа будут соблюдаться”, - заявил глава ГКНБ.По его словам, эвакуированные в ходе конфликта жители приграничных сел могут возвращаться в свои дома."С сегодняшнего дня на границе будет мирно", - отметил Ташиев.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. В Киргизии сообщили, что погибли 62 и пострадали 198 граждан. На фоне конфликта из приграничных районов Киргизии эвакуировали более 140 тысяч человек.
https://ria.ru/20220920/granitsa-1818079156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
13:40 25.09.2022 (обновлено: 14:03 25.09.2022)
Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов
В Киргизии заявили о подписании договора с Таджикистаном о прекращении конфликтов
БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликтов, сообщил в воскресенье председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.
"С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликтов и о последствиях конфликтов. Надеюсь, все пункты документа будут соблюдаться”, - заявил глава ГКНБ.
По его словам, эвакуированные в ходе конфликта жители приграничных сел могут возвращаться в свои дома.
"С сегодняшнего дня на границе будет мирно", - отметил Ташиев.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. В Киргизии сообщили, что погибли 62 и пострадали 198 граждан. На фоне конфликта из приграничных районов Киргизии эвакуировали более 140 тысяч человек.