Рейтинг@Mail.ru
Калининградский доброволец рассказал, зачем пришел на призывной пункт - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/dobrovolets-1819285443.html
Калининградский доброволец рассказал, зачем пришел на призывной пункт
Калининградский доброволец рассказал, зачем пришел на призывной пункт - РИА Новости, 25.09.2022
Калининградский доброволец рассказал, зачем пришел на призывной пункт
Житель Калининграда добровольно пришел на призывной пункт, чтобы подать пример другим. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:30
2022-09-25T15:47
россия
калининград
калининградская область
безопасность
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819298886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9df470ae7404574e35c0074be2a97df4.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Житель Калининграда добровольно пришел на призывной пункт, чтобы подать пример другим.Как сообщили в Минобороны, в военные комиссариаты Калининграда приходят призываемые в рамках частичной мобилизации и добровольцы, многие делают это без повестки.По словам добровольца Сергея Воскобойникова, настроение у него сейчас такое, как было перед отправкой на срочную службу. Он подчеркнул, что идет на спецоперацию за Родину, а также чтобы поднять моральный дух своих знакомых и родственников.Один из призванных, офицер запаса Александр Мамчур, рассказал, что имеет боевой опыт, он ветеран боевых действий. По его словам, он служил 11 лет назад и, возможно, уже утратил некоторые навыки, но выразил уверенность, что его научат всему, что нужно.Еще один офицер запаса Игорь Иноземцев, прибывший по повестке, подчеркнул, что его танковому делу учили еще в Советском Союзе, а "эта наука не забывается". "Жена тоже бывшая военнослужащая. Родина сказала "надо", пулемет ответил "есть"!" — сказал Иноземцев.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20220924/voenkomat-1819161938.html
https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819278131.html
https://ria.ru/20220924/volgograd-1819244459.html
россия
калининград
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Не буду я ни за чьими спинами прятаться!" – калининградцы приходят на мобилизацию без повесток
В Калининграде многие граждане приходят в военкоматы самостоятельно для уточнения документов, не дожидаясь повесток, прибывают офицеры запаса, в том числе с боевым опытом.
2022-09-25T10:30
true
PT1M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819298886_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98c9367c20d351e97e0e6de4bcc47a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, калининградская область, безопасность, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Россия, Калининград, Калининградская область, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
10:30 25.09.2022 (обновлено: 15:47 25.09.2022)
 
Калининградский доброволец рассказал, зачем пришел на призывной пункт

Калининградский доброволец рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Житель Калининграда добровольно пришел на призывной пункт, чтобы подать пример другим.
Как сообщили в Минобороны, в военные комиссариаты Калининграда приходят призываемые в рамках частичной мобилизации и добровольцы, многие делают это без повестки.
Люди возле военкомата в городе Кемерово
24 сентября, 14:33
В Кузбассе мобилизованные граждане прибывают в военкоматы
По словам добровольца Сергея Воскобойникова, настроение у него сейчас такое, как было перед отправкой на срочную службу. Он подчеркнул, что идет на спецоперацию за Родину, а также чтобы поднять моральный дух своих знакомых и родственников.
Один из призванных, офицер запаса Александр Мамчур, рассказал, что имеет боевой опыт, он ветеран боевых действий. По его словам, он служил 11 лет назад и, возможно, уже утратил некоторые навыки, но выразил уверенность, что его научат всему, что нужно.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 09:55Специальная военная операция на Украине
Турчак сообщил, что еще два депутата ГД готовы отправиться на спецоперацию
Еще один офицер запаса Игорь Иноземцев, прибывший по повестке, подчеркнул, что его танковому делу учили еще в Советском Союзе, а "эта наука не забывается".
"Жена тоже бывшая военнослужащая. Родина сказала "надо", пулемет ответил "есть"!" — сказал Иноземцев.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 22:43
В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 51-летнего мужчины
 
РоссияКалининградКалининградская областьБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала