https://ria.ru/20220925/dobrovolets-1819285443.html

Калининградский доброволец рассказал, зачем пришел на призывной пункт

Калининградский доброволец рассказал, зачем пришел на призывной пункт - РИА Новости, 25.09.2022

Калининградский доброволец рассказал, зачем пришел на призывной пункт

Житель Калининграда добровольно пришел на призывной пункт, чтобы подать пример другим. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:30

2022-09-25T10:30

2022-09-25T15:47

россия

калининград

калининградская область

безопасность

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Житель Калининграда добровольно пришел на призывной пункт, чтобы подать пример другим.Как сообщили в Минобороны, в военные комиссариаты Калининграда приходят призываемые в рамках частичной мобилизации и добровольцы, многие делают это без повестки.По словам добровольца Сергея Воскобойникова, настроение у него сейчас такое, как было перед отправкой на срочную службу. Он подчеркнул, что идет на спецоперацию за Родину, а также чтобы поднять моральный дух своих знакомых и родственников.Один из призванных, офицер запаса Александр Мамчур, рассказал, что имеет боевой опыт, он ветеран боевых действий. По его словам, он служил 11 лет назад и, возможно, уже утратил некоторые навыки, но выразил уверенность, что его научат всему, что нужно.Еще один офицер запаса Игорь Иноземцев, прибывший по повестке, подчеркнул, что его танковому делу учили еще в Советском Союзе, а "эта наука не забывается". "Жена тоже бывшая военнослужащая. Родина сказала "надо", пулемет ответил "есть"!" — сказал Иноземцев.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220924/voenkomat-1819161938.html

https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819278131.html

https://ria.ru/20220924/volgograd-1819244459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не буду я ни за чьими спинами прятаться!" – калининградцы приходят на мобилизацию без повесток В Калининграде многие граждане приходят в военкоматы самостоятельно для уточнения документов, не дожидаясь повесток, прибывают офицеры запаса, в том числе с боевым опытом. 2022-09-25T10:30 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградская область, безопасность, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф