https://ria.ru/20220925/azerbaydzhan-1819260790.html

Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения

Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения - РИА Новости, 25.09.2022

Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения

Баку намерен интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T05:57

2022-09-25T05:57

2022-09-25T06:28

в мире

джейхун байрамов

армения

азербайджан

баку

оон

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БАКУ, 25 сен — РИА Новости. Баку намерен интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Азербайджан полон решимости интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь нашего общества и гарантировать им те же права и свободы (что и остальным гражданам), вне зависимости от этнического происхождения, вероисповедания или других аспектов. Конституция Азербайджанской Республики представляет хорошую основу для этого", — сообщил глава внешнеполитического ведомства.По его мнению, "последние 30 лет Армения каждый раз на решительном этапе достижения прорыва использует серьезные провокации для того, чтобы отказаться от ответственности и принятия необходимых решений".Он напомнил, что 31 августа в Брюсселе на встрече руководителей двух стран и председателя Совета Евросоюза Баку повторил Еревану готовность к практической работе над мирным договором без каких-либо проволочек."Пришло время, чтобы оба наши народа полностью и с открытым сердцем начали участвовать в постконфликтном процессе. Надеемся, что Армения пойдет на соответствующие шаги и будет конструктивно участвовать в переговорах", — отметил министр.

https://ria.ru/20220920/guterresh-1818016867.html

https://ria.ru/20220922/odkb-1818782018.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, джейхун байрамов, армения, азербайджан, баку, оон