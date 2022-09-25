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Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения - РИА Новости, 25.09.2022
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Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения
Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения - РИА Новости, 25.09.2022
Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения
Баку намерен интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T05:57
2022-09-25T06:28
в мире
джейхун байрамов
армения
азербайджан
баку
оон
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БАКУ, 25 сен — РИА Новости. Баку намерен интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Азербайджан полон решимости интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь нашего общества и гарантировать им те же права и свободы (что и остальным гражданам), вне зависимости от этнического происхождения, вероисповедания или других аспектов. Конституция Азербайджанской Республики представляет хорошую основу для этого", — сообщил глава внешнеполитического ведомства.По его мнению, "последние 30 лет Армения каждый раз на решительном этапе достижения прорыва использует серьезные провокации для того, чтобы отказаться от ответственности и принятия необходимых решений".Он напомнил, что 31 августа в Брюсселе на встрече руководителей двух стран и председателя Совета Евросоюза Баку повторил Еревану готовность к практической работе над мирным договором без каких-либо проволочек."Пришло время, чтобы оба наши народа полностью и с открытым сердцем начали участвовать в постконфликтном процессе. Надеемся, что Армения пойдет на соответствующие шаги и будет конструктивно участвовать в переговорах", — отметил министр.
https://ria.ru/20220920/guterresh-1818016867.html
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в мире, джейхун байрамов, армения, азербайджан, баку, оон
В мире, Джейхун Байрамов, Армения, Азербайджан, Баку, ООН
05:57 25.09.2022 (обновлено: 06:28 25.09.2022)
 
Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения

МИД Азербайджана подтвердил намерения интеграции граждан армянского происхождения

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 сен — РИА Новости. Баку намерен интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Азербайджан полон решимости интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь нашего общества и гарантировать им те же права и свободы (что и остальным гражданам), вне зависимости от этнического происхождения, вероисповедания или других аспектов. Конституция Азербайджанской Республики представляет хорошую основу для этого", — сообщил глава внешнеполитического ведомства.
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По его мнению, "последние 30 лет Армения каждый раз на решительном этапе достижения прорыва использует серьезные провокации для того, чтобы отказаться от ответственности и принятия необходимых решений".

"Мы бы хотели бы, чтобы нынешнее руководство Армении не шло по пути предшественников и не закрывало еще одно окно возможности для достижения мира и безопасности в регионе", — подчеркнул Байрамов.

Он напомнил, что 31 августа в Брюсселе на встрече руководителей двух стран и председателя Совета Евросоюза Баку повторил Еревану готовность к практической работе над мирным договором без каких-либо проволочек.
"Пришло время, чтобы оба наши народа полностью и с открытым сердцем начали участвовать в постконфликтном процессе. Надеемся, что Армения пойдет на соответствующие шаги и будет конструктивно участвовать в переговорах", — отметил министр.
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В миреДжейхун БайрамовАрменияАзербайджанБакуООН
 
 
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