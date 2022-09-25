05:57 25.09.2022 (обновлено: 06:28 25.09.2022)
Баку подтвердил решимость интегрировать граждан армянского происхождения
МИД Азербайджана подтвердил намерения интеграции граждан армянского происхождения
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
БАКУ, 25 сен — РИА Новости. Баку намерен интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь азербайджанского общества, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Азербайджан полон решимости интегрировать граждан армянского происхождения в жизнь нашего общества и гарантировать им те же права и свободы (что и остальным гражданам), вне зависимости от этнического происхождения, вероисповедания или других аспектов. Конституция Азербайджанской Республики представляет хорошую основу для этого", — сообщил глава внешнеполитического ведомства.
По его мнению, "последние 30 лет Армения каждый раз на решительном этапе достижения прорыва использует серьезные провокации для того, чтобы отказаться от ответственности и принятия необходимых решений".
"Мы бы хотели бы, чтобы нынешнее руководство Армении не шло по пути предшественников и не закрывало еще одно окно возможности для достижения мира и безопасности в регионе", — подчеркнул Байрамов.
Он напомнил, что 31 августа в Брюсселе на встрече руководителей двух стран и председателя Совета Евросоюза Баку повторил Еревану готовность к практической работе над мирным договором без каких-либо проволочек.
"Пришло время, чтобы оба наши народа полностью и с открытым сердцем начали участвовать в постконфликтном процессе. Надеемся, что Армения пойдет на соответствующие шаги и будет конструктивно участвовать в переговорах", — отметил министр.
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