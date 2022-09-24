19:32 24.09.2022 (обновлено: 22:33 24.09.2022)
СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября
Совет Федерации может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает во время первого в осенней сессии пленарного заседания Совета Федерации РФ
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает во время первого в осенней сессии пленарного заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов 29 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Ожидается, что по этим вопросам будем проведено заседание 29 сентября", - сказал собеседник агентства.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о возможном послании президента РФ Федеральному собранию 30 сентября, сказал, что "речь идет о том, что завершаются референдумы, а дальше уже должно быть в соответствии с нашей Конституцией принято решение - одна палата (парламента), вторая".
"Тут же вопрос определен Конституцией. (Президент) как гарант Конституции и руководитель страны обязан это сделать, поэтому, уверен, так и будет", - резюмировал политик.