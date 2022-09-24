https://ria.ru/20220924/zakon-1819214233.html

СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября

СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября - РИА Новости, 24.09.2022

СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября

Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов 29 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:32

2022-09-24T19:32

2022-09-24T22:33

совет федерации рф

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референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов 29 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о возможном послании президента РФ Федеральному собранию 30 сентября, сказал, что "речь идет о том, что завершаются референдумы, а дальше уже должно быть в соответствии с нашей Конституцией принято решение - одна палата (парламента), вторая"."Тут же вопрос определен Конституцией. (Президент) как гарант Конституции и руководитель страны обязан это сделать, поэтому, уверен, так и будет", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818915354.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

совет федерации рф, россия, политика, донбасс, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе