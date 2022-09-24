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СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября - РИА Новости, 24.09.2022
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СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября
СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября - РИА Новости, 24.09.2022
СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября
Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов 29 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:32
2022-09-24T22:33
совет федерации рф
россия
политика
донбасс
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов 29 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о возможном послании президента РФ Федеральному собранию 30 сентября, сказал, что "речь идет о том, что завершаются референдумы, а дальше уже должно быть в соответствии с нашей Конституцией принято решение - одна палата (парламента), вторая"."Тут же вопрос определен Конституцией. (Президент) как гарант Конституции и руководитель страны обязан это сделать, поэтому, уверен, так и будет", - резюмировал политик.
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совет федерации рф, россия, политика, донбасс, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
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19:32 24.09.2022 (обновлено: 22:33 24.09.2022)
 
СФ может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября

Совет Федерации может рассмотреть закон о вхождении в Россию новых субъектов 29 сентября

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает во время первого в осенней сессии пленарного заседания Совета Федерации РФ
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает во время первого в осенней сессии пленарного заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает во время первого в осенней сессии пленарного заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав России новых субъектов 29 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Ожидается, что по этим вопросам будем проведено заседание 29 сентября", - сказал собеседник агентства.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о возможном послании президента РФ Федеральному собранию 30 сентября, сказал, что "речь идет о том, что завершаются референдумы, а дальше уже должно быть в соответствии с нашей Конституцией принято решение - одна палата (парламента), вторая".
"Тут же вопрос определен Конституцией. (Президент) как гарант Конституции и руководитель страны обязан это сделать, поэтому, уверен, так и будет", - резюмировал политик.
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