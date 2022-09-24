США заявили об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине
США и еще ряд стран заявили об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств нескольких стран, включая США, выразили обеспокоенность угрозами безопасности гражданских ядерных объектов на Украине.
Акцент в совместном заявлении сделан на ситуации вокруг Запорожской АЭС. Самая крупная станция в Европе с марта находится под охраной российских военных и подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Запад возлагает ответственность за обстрелы на Россию.
"Мы... хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность в отношении угроз безопасности ядерных объектов мирного назначения на Украине и их сотрудников, существенно повышающих риск ядерного происшествия", - говорится в документе.
Заявление распространено от имени "министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Украины, США, высокопоставленных представителей из Республики Кореи и Швейцарии, а также Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике в сфере безопасности".
Они утверждают, что первопричиной угрожающей ситуации стал "захват и милитаризация Россией Запорожской АЭС". В документе выражается поддержка миссии МАГАТЭ на станции и говорится, что подписанты не признают, в том числе в отношении статуса объекта, итогов референдумов о присоединении к России, которые проходят на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях Украины.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.