https://ria.ru/20220924/zaes-1819096300.html

США заявили об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине

США заявили об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине - РИА Новости, 24.09.2022

США заявили об обеспокоенности угрозами ядерным объектам на Украине

Главы внешнеполитических ведомств нескольких стран, включая США, выразили обеспокоенность угрозами безопасности гражданских ядерных объектов на Украине. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T01:00

2022-09-24T01:00

2022-09-24T01:00

в мире

рафаэль гросси

украина

россия

сша

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств нескольких стран, включая США, выразили обеспокоенность угрозами безопасности гражданских ядерных объектов на Украине.Акцент в совместном заявлении сделан на ситуации вокруг Запорожской АЭС. Самая крупная станция в Европе с марта находится под охраной российских военных и подвергается обстрелам со стороны украинских военных. Запад возлагает ответственность за обстрелы на Россию."Мы... хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность в отношении угроз безопасности ядерных объектов мирного назначения на Украине и их сотрудников, существенно повышающих риск ядерного происшествия", - говорится в документе.Заявление распространено от имени "министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Украины, США, высокопоставленных представителей из Республики Кореи и Швейцарии, а также Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике в сфере безопасности".Они утверждают, что первопричиной угрожающей ситуации стал "захват и милитаризация Россией Запорожской АЭС". В документе выражается поддержка миссии МАГАТЭ на станции и говорится, что подписанты не признают, в том числе в отношении статуса объекта, итогов референдумов о присоединении к России, которые проходят на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20220923/zaes-1818820730.html

https://ria.ru/20220921/zaes-1818563724.html

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в мире, рафаэль гросси, украина, россия, сша, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"