https://ria.ru/20220924/yavka-1819222904.html

Явка на референдуме в ЛНР за два дня составила 45,68%, в ДНР — 55,05%

Явка на референдуме в ЛНР за два дня составила 45,68%, в ДНР — 55,05% - РИА Новости, 25.09.2022

Явка на референдуме в ЛНР за два дня составила 45,68%, в ДНР — 55,05%

Явка избирателей по итогам второго дня проведения референдума в Луганской Народной Республике составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-24T20:15

2022-09-24T20:15

2022-09-25T00:05

политика

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

россия

нато

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 24 сен — РИА Новости. Явка избирателей по итогам второго дня проведения референдума в Луганской Народной Республике составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Итого явка составила 45,86 процента", — сообщила она, отметив, что второй день голосования прошел без происшествий.Кравченко допустила, что финальная явка на референдуме может составить не менее 80 процентов.В ДНР явка по итогам двух дней голосования достигла 55,05 процента, заявил председатель республиканского ЦИК Владимир Высоцкий."Всего за два дня проголосовал 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовали 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", — сказал Высоцкий журналистам.В свою очередь, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова рассказала, что за пятницу и субботу явка участников участников голосования составила 31,79 процента от списочного состава избирателей.По ее словам, сегодня жители принимали более активное участие в референдуме, что "не может не радовать". Нарушений и провокаций на избирательных участках не выявили, добавила глава ЦИК.Как заявила глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко, явка по итогам двух дней голосования составила 35,54 процента с учетом голосования за рубежом.Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование продолжится до 27 сентября включительно.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819030265.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

луганская народная республика

херсонская область

россия

запорожская область

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Жители определяют будущее своих регионов. Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать решение, которое будет принято на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для проведения референдумов" и дать людям "выразить свою волю". 2022-09-24T20:15 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

политика, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, россия, нато, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, лнр, днр