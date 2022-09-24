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В ОП рассказали о явке в первый день на референдумах по вхождению в Россию

В ОП рассказали о явке в первый день на референдумах по вхождению в Россию - РИА Новости, 24.09.2022

В ОП рассказали о явке в первый день на референдумах по вхождению в Россию

Явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15 процентов, заявил... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:48

2022-09-24T10:48

2022-09-24T11:20

в мире

референдум в донбассе

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях в первый день голосования превысила 15 процентов, заявил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты России Александр Холодов.По мнению Холодова, такие цифры показывают серьезную активность избирателей.Референдум по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался накануне утром. Он продлится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По мнению обратившихся, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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