https://ria.ru/20220924/vyplata-1819201409.html

В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных - РИА Новости, 24.09.2022

В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

Депутаты от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которые призовут в рамках частичной... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:18

2022-09-24T18:18

2022-09-24T23:12

госдума рф

единая россия

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

владимир путин

украина

осаго

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которые призовут в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной думской базе.Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Татьяна Ларионова от "Единой России"."Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей", — говорится в пояснительных материалах.Законопроект также предполагает: Парламентарии отметили, что соответствующие поправки можно будет подготовить ко второму чтению проекта о бюджете, "что дает возможность определиться с требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть".Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как отметил глава Минобороны, ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, украина, осаго