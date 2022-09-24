https://ria.ru/20220924/vyplata-1819201409.html
В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных
В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных - РИА Новости, 24.09.2022
В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных
Депутаты от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которые призовут в рамках частичной... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:18
2022-09-24T18:18
2022-09-24T23:12
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
владимир путин
украина
осаго
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которые призовут в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован в электронной думской базе.Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Татьяна Ларионова от "Единой России"."Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей", — говорится в пояснительных материалах.Законопроект также предполагает: Парламентарии отметили, что соответствующие поправки можно будет подготовить ко второму чтению проекта о бюджете, "что дает возможность определиться с требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть".Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как отметил глава Минобороны, ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, украина, осаго
Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, ОСАГО
18:18 24.09.2022 (обновлено: 23:12 24.09.2022)
В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей мобилизованным
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости
. Депутаты от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которые призовут в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован
в электронной думской базе.
Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ Нина Останина, Мария Дробот, Алексей Корниенко и Татьяна Ларионова от "Единой России".
"Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей", — говорится в пояснительных материалах.
Законопроект также предполагает:
—освобождение мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы;
—выплату компенсации расходов на оплату ЖКХ в размере 50 процентов;
—освобождение от налога на имущество;
—выплату ежемесячного пособия до трех лет для детей, а также пособия для беременной супруги мобилизованного;
—выплату компенсации 50 процентов стоимости ОСАГО;
—предоставление отсрочки гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности;
—предоставление отсрочки родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида, который является единственным кормильцем в семье.
Парламентарии отметили, что соответствующие поправки можно будет подготовить ко второму чтению проекта о бюджете, "что дает возможность определиться с требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть".
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. Как отметил глава Минобороны, ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.