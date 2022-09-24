https://ria.ru/20220924/turtsiya-1819113273.html
Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией, сообщили СМИ
Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2022
Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией, сообщили СМИ
Турция рассматривает возможность бартерной торговли с РФ в случае закрытия платежных систем и санкционного давления, пишет в субботу газета Aydınlılk со ссылкой РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T08:55
2022-09-24T08:55
2022-09-24T09:21
турция
россия
экономика
реджеп тайип эрдоган
сша
великобритания
платежная система "мир"
санкции
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Турция рассматривает возможность бартерной торговли с РФ в случае закрытия платежных систем и санкционного давления, пишет в субботу газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров (TİM).Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.Как пишет издание, президент Ассамблеи экспортеров Турции на вопрос журналистов о торговых операциях с РФ дал понять, что даже если санкции будут продлены, проблем в торговле между двумя странами не будет - на повестке дня стоит вопрос о продолжении торговли даже по бартеру."Если платежные системы будут абсолютно закрыты, то может появиться возможность бартерного обмена турецких товаров в обмен на закупаемую в России энергию", - пишет издание.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
https://ria.ru/20220923/mir-1818935363.html
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турция, россия, экономика, реджеп тайип эрдоган, сша, великобритания, платежная система "мир", санкции
Турция, Россия, Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Великобритания, Платежная система "Мир", Санкции
08:55 24.09.2022 (обновлено: 09:21 24.09.2022)
Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией, сообщили СМИ
Aydınlılk: Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией в случае санкций