https://ria.ru/20220924/sudan-1819099166.html

Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией

Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.09.2022

Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о желании... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T02:28

2022-09-24T02:28

2022-09-24T02:47

в мире

абдель фаттах аль-бурхан

сергей лавров

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экваториальная гвинея

оон

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ООН/МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о желании развивать отношения с Россией.В свою очередь, Лавров выразил надежду, что усилия правительства Судана "по полной нормализации ситуации увенчаются успехом"."Готовы поддерживать эту политику в ООН", - добавил он.Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.Вслед за отставкой аль-Бурхана в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных.Также на сайте российского дипведомства сообщается, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуео обсудили двусторонние отношения и международную повестку по региональным проблемам Африканского континента."Было подчеркнуто важное значение предстоящего в 2023 году в Санкт-Петербурге второго саммита Россия-Африка для укрепления разноплановых отношений РФ с африканскими странами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

https://ria.ru/20220817/vstrecha-1810236600.html

https://ria.ru/20220924/lavrov-1819093811.html

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