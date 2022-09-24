02:28 24.09.2022 (обновлено: 02:47 24.09.2022)
Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией
Глава Судана на встрече с Лавровым в ООН заявил о желании развивать отношения с Россией
© AP Photo / Christophe EnaГлава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
© AP Photo / Christophe Ena
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Архивное фото
ООН/МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о желании развивать отношения с Россией.
"Я очень рад нашей встрече. Мы - дружественные страны, а Россия поддержала Судан. Мы ценим и приветствуем взгляды России и надеемся, что наши отношения будут развиваться", - сказал аль-Бурхан.
В свою очередь, Лавров выразил надежду, что усилия правительства Судана "по полной нормализации ситуации увенчаются успехом".
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"Готовы поддерживать эту политику в ООН", - добавил он.
Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.
Вслед за отставкой аль-Бурхана в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных.
Также на сайте российского дипведомства сообщается, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуео обсудили двусторонние отношения и международную повестку по региональным проблемам Африканского континента.
"Было подчеркнуто важное значение предстоящего в 2023 году в Санкт-Петербурге второго саммита Россия-Африка для укрепления разноплановых отношений РФ с африканскими странами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.