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Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
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Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией
Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.09.2022
Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о желании... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T02:28
2022-09-24T02:47
в мире
абдель фаттах аль-бурхан
сергей лавров
абдалла хамдок
судан
россия
экваториальная гвинея
оон
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ООН/МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о желании развивать отношения с Россией.В свою очередь, Лавров выразил надежду, что усилия правительства Судана "по полной нормализации ситуации увенчаются успехом"."Готовы поддерживать эту политику в ООН", - добавил он.Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.Вслед за отставкой аль-Бурхана в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных.Также на сайте российского дипведомства сообщается, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуео обсудили двусторонние отношения и международную повестку по региональным проблемам Африканского континента."Было подчеркнуто важное значение предстоящего в 2023 году в Санкт-Петербурге второго саммита Россия-Африка для укрепления разноплановых отношений РФ с африканскими странами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
https://ria.ru/20220817/vstrecha-1810236600.html
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819093811.html
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в мире, абдель фаттах аль-бурхан, сергей лавров, абдалла хамдок, судан, россия, экваториальная гвинея, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Абдель Фаттах аль-Бурхан, Сергей Лавров, Абдалла Хамдок, Судан, Россия, Экваториальная Гвинея, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
02:28 24.09.2022 (обновлено: 02:47 24.09.2022)
 
Глава Судана заявил Лаврову о желании развивать отношения с Россией

Глава Судана на встрече с Лавровым в ООН заявил о желании развивать отношения с Россией

© AP Photo / Christophe EnaГлава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Архивное фото
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ООН/МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил о желании развивать отношения с Россией.
"Я очень рад нашей встрече. Мы - дружественные страны, а Россия поддержала Судан. Мы ценим и приветствуем взгляды России и надеемся, что наши отношения будут развиваться", - сказал аль-Бурхан.
В свою очередь, Лавров выразил надежду, что усилия правительства Судана "по полной нормализации ситуации увенчаются успехом".
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 15:52
Замглавы Минобороны встретился с министром обороны Судана
"Готовы поддерживать эту политику в ООН", - добавил он.
Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству.
Вслед за отставкой аль-Бурхана в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных.
Также на сайте российского дипведомства сообщается, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуео обсудили двусторонние отношения и международную повестку по региональным проблемам Африканского континента.
"Было подчеркнуто важное значение предстоящего в 2023 году в Санкт-Петербурге второго саммита Россия-Африка для укрепления разноплановых отношений РФ с африканскими странами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
00:01
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива
 
В миреАбдель Фаттах аль-БурханСергей ЛавровАбдалла ХамдокСуданРоссияЭкваториальная ГвинеяООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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