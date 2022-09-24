https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819245290.html

Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта

Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта - РИА Новости, 24.09.2022

Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта

Прошел второй день референдумов Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, а министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:50

2022-09-24T22:50

2022-09-24T22:50

специальная военная операция на украине

сергей лавров

денис пушилин

владимир рогов

россия

донецкая народная республика

запорожская область

оон

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Прошел второй день референдумов Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США стороной конфликта на Украине.РеферендумыВ ЛНР явка избирателей за два дня составила 45,86%, в Херсонской области явка за пятницу и субботу составила 31,79%, в Запорожской области – 35,54%, в ДНР – 55,05%.В связи с проходящим голосованием США и Албания запросили на 27 сентября заседание Совета безопасности ООН.Украинские силы, как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, пытаются оказать влияние на процесс за счет обстрелов. В ДНР был обстрелян Донецк, в результате чего был погибший, несколько человек получили ранения.Народная милиция ДНР также добавила, что украинские войска в субботу выпустили более 210 боеприпасов по десяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики.Кроме того, массированному артиллерийскому обстрелу подвергся город Энергодар в Запорожской области, заявил лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также в центре Бердянска в Запорожской области прозвучал взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших не было.Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что российская артиллерия и авиация уничтожили три украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ.Уточняется, что также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских военных в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях и в ДНР, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 153 районах.Кроме того, в Николаевской области за сутки ракетными ударами авиации уничтожены около 500 человек – удары были нанесены в районе Терновки, Николаева, а также по "пункту временной дислокации иностранных наемников" в районе Калиновки.Ведомство сообщило, что российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM.Также российской авиацией и артиллерией уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике. В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.В министерстве обороны произошло назначение - новым замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев.Там уточнили, что "генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу".Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.ЗаконыПрезидент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлекший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта.Кроме того, он подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву, а также закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа.

https://ria.ru/20220924/knyaz-1819236806.html

https://ria.ru/20220924/ssha-1819243982.html

https://ria.ru/20220924/belorussiya-1819241308.html

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россия

донецкая народная республика

запорожская область

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