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Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта - РИА Новости, 24.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819245290.html
Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта
Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта - РИА Новости, 24.09.2022
Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта
Прошел второй день референдумов Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, а министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:50
2022-09-24T22:50
специальная военная операция на украине
сергей лавров
денис пушилин
владимир рогов
россия
донецкая народная республика
запорожская область
оон
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Прошел второй день референдумов Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США стороной конфликта на Украине.РеферендумыВ ЛНР явка избирателей за два дня составила 45,86%, в Херсонской области явка за пятницу и субботу составила 31,79%, в Запорожской области – 35,54%, в ДНР – 55,05%.В связи с проходящим голосованием США и Албания запросили на 27 сентября заседание Совета безопасности ООН.Украинские силы, как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, пытаются оказать влияние на процесс за счет обстрелов. В ДНР был обстрелян Донецк, в результате чего был погибший, несколько человек получили ранения.Народная милиция ДНР также добавила, что украинские войска в субботу выпустили более 210 боеприпасов по десяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики.Кроме того, массированному артиллерийскому обстрелу подвергся город Энергодар в Запорожской области, заявил лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также в центре Бердянска в Запорожской области прозвучал взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших не было.Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что российская артиллерия и авиация уничтожили три украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ.Уточняется, что также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских военных в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях и в ДНР, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 153 районах.Кроме того, в Николаевской области за сутки ракетными ударами авиации уничтожены около 500 человек – удары были нанесены в районе Терновки, Николаева, а также по "пункту временной дислокации иностранных наемников" в районе Калиновки.Ведомство сообщило, что российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM.Также российской авиацией и артиллерией уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике. В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.В министерстве обороны произошло назначение - новым замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев.Там уточнили, что "генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу".Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.ЗаконыПрезидент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлекший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта.Кроме того, он подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву, а также закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа.
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донецкая народная республика
запорожская область
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сергей лавров, денис пушилин, владимир рогов, россия, донецкая народная республика, запорожская область, оон, миг-29, зрк с-300, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Денис Пушилин, Владимир Рогов, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, ООН, МиГ-29, ЗРК С-300, Референдум в Донбассе
22:50 24.09.2022
 
Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта

Спецоперация, 24 сентября: второй день референдумов, США как сторона конфликта

© РИА Новости / Ольга Балашова / Перейти в медиабанкГенерал-полковник Михаил Мизинцев
Генерал-полковник Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Ольга Балашова
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Прошел второй день референдумов Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США стороной конфликта на Украине.

Референдумы

В ЛНР явка избирателей за два дня составила 45,86%, в Херсонской области явка за пятницу и субботу составила 31,79%, в Запорожской области – 35,54%, в ДНР – 55,05%.
В связи с проходящим голосованием США и Албания запросили на 27 сентября заседание Совета безопасности ООН.
На референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Князь Потемкин проголосовал на референдуме в Мелитополе
Украинские силы, как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, пытаются оказать влияние на процесс за счет обстрелов. В ДНР был обстрелян Донецк, в результате чего был погибший, несколько человек получили ранения.
Народная милиция ДНР также добавила, что украинские войска в субботу выпустили более 210 боеприпасов по десяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики.
Кроме того, массированному артиллерийскому обстрелу подвергся город Энергодар в Запорожской области, заявил лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также в центре Бердянска в Запорожской области прозвучал взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших не было.

Ход операции

Минобороны РФ сообщило, что российская артиллерия и авиация уничтожили три украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Экс-сотрудник Белого дома заявил о грязных методах США в борьбе с Россией
Уточняется, что также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских военных в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях и в ДНР, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 153 районах.
Кроме того, в Николаевской области за сутки ракетными ударами авиации уничтожены около 500 человек – удары были нанесены в районе Терновки, Николаева, а также по "пункту временной дислокации иностранных наемников" в районе Калиновки.
Ведомство сообщило, что российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Также российской авиацией и артиллерией уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике. В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.
Тактический ракетный комплекс Точка - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, заявил глава МИД
В министерстве обороны произошло назначение - новым замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Там уточнили, что "генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу".
Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.

Законы

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлекший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта.
Кроме того, он подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву, а также закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
08:00
Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровДенис ПушилинВладимир РоговРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьООНМиГ-29ЗРК С-300Референдум в Донбассе
 
 
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