Спецоперация, 24 сентября: США как сторона конфликта
Спецоперация, 24 сентября: второй день референдумов, США как сторона конфликта
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Прошел второй день референдумов Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал США стороной конфликта на Украине.
Референдумы
В ЛНР явка избирателей за два дня составила 45,86%, в Херсонской области явка за пятницу и субботу составила 31,79%, в Запорожской области – 35,54%, в ДНР – 55,05%.
Украинские силы, как заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, пытаются оказать влияние на процесс за счет обстрелов. В ДНР был обстрелян Донецк, в результате чего был погибший, несколько человек получили ранения.
Народная милиция ДНР также добавила, что украинские войска в субботу выпустили более 210 боеприпасов по десяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики.
Кроме того, массированному артиллерийскому обстрелу подвергся город Энергодар в Запорожской области, заявил лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также в центре Бердянска в Запорожской области прозвучал взрыв, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших не было.
Ход операции
Минобороны РФ сообщило, что российская артиллерия и авиация уничтожили три украинских склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ.
Уточняется, что также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления украинских военных в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях и в ДНР, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 153 районах.
Кроме того, в Николаевской области за сутки ракетными ударами авиации уничтожены около 500 человек – удары были нанесены в районе Терновки, Николаева, а также по "пункту временной дислокации иностранных наемников" в районе Калиновки.
Ведомство сообщило, что российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, переоборудованный под американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Также российской авиацией и артиллерией уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике. В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.
В министерстве обороны произошло назначение - новым замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Там уточнили, что "генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу".
Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.
Законы
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы на срок до 10 лет за "повлекший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта.
Кроме того, он подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву, а также закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа.