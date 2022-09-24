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Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
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Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации
Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации
Необходимо неукоснительно соблюдать правила призыва в рамках частичной мобилизации и не допускать случаев, которые могут подрывать доверие народа, заявил глава... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:54
2022-09-24T20:58
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
татьяна москалькова
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
свердловская область
волгоградская область
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Необходимо неукоснительно соблюдать правила призыва в рамках частичной мобилизации и не допускать случаев, которые могут подрывать доверие народа, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в обращении к Министерству обороны."Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту", — отметил глава СПЧ.По его словам, абсолютное большинство россиян относится к этой мере с пониманием и готово исполнить свой долг. Вместе с тем появились некоторые проблемы, которые нужно срочно разрешить, чтобы успокоить граждан и "не давать повод для противника плодить фейки".Кроме того, Фадеев рассказал о случаях, когда добровольцам отказывали, поскольку военный комиссариат "уже выполнил план". Глава СПЧ также призвал не допускать случаев, которые подрывают доверие народа. Так, он привел в пример ситуации, когда в Башкирии призвали многодетных отцов, а в Свердловской области — медсестер и акушерок."Мобилизация не служившего в армии 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области. "Палочный" подход недопустим", — добавил Фадеев.По мнению чиновника, важно еще раз разъяснить, кто призывается, а также широко распространить инструкции для призывников, что брать с собой."Вызывает недовольство и стиль работы — некоторые вручают повестку в два часа ночи, как будто считают, что у нас все уклонисты", — отметил помощник президента.В заключение он сообщил, что направил письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором указываются все вышеупомянутые проблемы с просьбой их срочного урегулирования.Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819168678.html
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https://ria.ru/20220923/privlekaemye-1818928330.html
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свердловская область
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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, татьяна москалькова, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, свердловская область, волгоградская область, сергей шойгу, общество, владимир путин
Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Валерий Фадеев, Татьяна Москалькова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России, Свердловская область, Волгоградская область, Сергей Шойгу, Общество, Владимир Путин
15:54 24.09.2022 (обновлено: 20:58 24.09.2022)
 
Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации

Глава СПЧ Фадеев попросил Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Необходимо неукоснительно соблюдать правила призыва в рамках частичной мобилизации и не допускать случаев, которые могут подрывать доверие народа, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в обращении к Министерству обороны.
"Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту", — отметил глава СПЧ.
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По его словам, абсолютное большинство россиян относится к этой мере с пониманием и готово исполнить свой долг. Вместе с тем появились некоторые проблемы, которые нужно срочно разрешить, чтобы успокоить граждан и "не давать повод для противника плодить фейки".
Кроме того, Фадеев рассказал о случаях, когда добровольцам отказывали, поскольку военный комиссариат "уже выполнил план".
"У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана", — подчеркнул он.
Глава СПЧ также призвал не допускать случаев, которые подрывают доверие народа. Так, он привел в пример ситуации, когда в Башкирии призвали многодетных отцов, а в Свердловской области — медсестер и акушерок.
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"Мобилизация не служившего в армии 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области. "Палочный" подход недопустим", — добавил Фадеев.
По мнению чиновника, важно еще раз разъяснить, кто призывается, а также широко распространить инструкции для призывников, что брать с собой.
"Вызывает недовольство и стиль работы — некоторые вручают повестку в два часа ночи, как будто считают, что у нас все уклонисты", — отметил помощник президента.
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В заключение он сообщил, что направил письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором указываются все вышеупомянутые проблемы с просьбой их срочного урегулирования.
Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
 
РоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевТатьяна МоскальковаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Частичная мобилизация в РоссииСвердловская областьВолгоградская областьСергей ШойгуОбществоВладимир Путин
 
 
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