https://ria.ru/20220924/spch-1819175346.html

Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации

Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022

Глава СПЧ призвал Шойгу исключить формальный подход к частичной мобилизации

Необходимо неукоснительно соблюдать правила призыва в рамках частичной мобилизации и не допускать случаев, которые могут подрывать доверие народа, заявил глава... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:54

2022-09-24T15:54

2022-09-24T20:58

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

татьяна москалькова

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

свердловская область

волгоградская область

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Необходимо неукоснительно соблюдать правила призыва в рамках частичной мобилизации и не допускать случаев, которые могут подрывать доверие народа, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в обращении к Министерству обороны."Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту", — отметил глава СПЧ.По его словам, абсолютное большинство россиян относится к этой мере с пониманием и готово исполнить свой долг. Вместе с тем появились некоторые проблемы, которые нужно срочно разрешить, чтобы успокоить граждан и "не давать повод для противника плодить фейки".Кроме того, Фадеев рассказал о случаях, когда добровольцам отказывали, поскольку военный комиссариат "уже выполнил план". Глава СПЧ также призвал не допускать случаев, которые подрывают доверие народа. Так, он привел в пример ситуации, когда в Башкирии призвали многодетных отцов, а в Свердловской области — медсестер и акушерок."Мобилизация не служившего в армии 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области. "Палочный" подход недопустим", — добавил Фадеев.По мнению чиновника, важно еще раз разъяснить, кто призывается, а также широко распространить инструкции для призывников, что брать с собой."Вызывает недовольство и стиль работы — некоторые вручают повестку в два часа ночи, как будто считают, что у нас все уклонисты", — отметил помощник президента.В заключение он сообщил, что направил письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором указываются все вышеупомянутые проблемы с просьбой их срочного урегулирования.Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819168678.html

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

https://ria.ru/20220923/privlekaemye-1818928330.html

россия

свердловская область

волгоградская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, татьяна москалькова, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии, свердловская область, волгоградская область, сергей шойгу, общество, владимир путин