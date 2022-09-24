https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819122943.html

В Венгрии заявили о колоссальном вреде Европе из-за антироссийских санкций

В Венгрии заявили о колоссальном вреде Европе из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 24.09.2022

В Венгрии заявили о колоссальном вреде Европе из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе — растет инфляция, цены на продукты и топливо, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T10:11

2022-09-24T10:11

2022-09-24T10:58

экономика

европа

венгрия

россия

петер сийярто

мид венгрии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_aecfc5be5adcae24fc318297cff5644e.jpg

ООН, 24 сен — РИА Новости. Антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе — растет инфляция, цены на продукты и топливо, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Если санкции более болезненны для вас самих, чем для их объекта, то они бесполезны. Если мы уйдем от политики, идеологии и просто посмотрим на это профессионально, с точки зрения физики и математики, то становится очевидным: эти санкции крайне вредны для Европы. Не подлежит сомнению, что они крайне вредны для Европы, потому что цены в Европе стремительно растут, когда речь идет о товарах, продовольствии, коммунальных услугах, газе, зашкаливает инфляция", — сказал он.Министр подчеркнул, что Венгрия продолжает придерживаться иного подхода и не согласится ни на какие рестрикции, затрагивающие сотрудничество с Россией в сфере энергетики. По словам Сийярто, это "абсолютно красная линия", и Будапешт будет защищать свои национальные интересы."Мы определенно избежим ситуации, при которой венгерский народ будет вынужден заплатить цену за войну, за которую он не несет ответственности", — заключил глава МИД.Власти Венгрии постоянно призывают Европу пересмотреть антироссийскую политику. Как отмечал премьер-министр Виктор Орбан, против России ввели уже 11 тысяч санкций, но они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии привели к кризису в Европе. О том же говорил и представитель МИД Тамаш Менцер, который не исключил, что санкционный режим все же могут пересмотреть, так как с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь". А по мнению представителя правительства Александры Сенткирайи, санкции оказались оружием, которое выстрелило в обратную сторону, из-за чего Европа стала беднее, а Россия — богаче.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818577037.html

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

европа

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, венгрия, россия, петер сийярто, мид венгрии, санкции в отношении россии