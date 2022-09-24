10:11 24.09.2022 (обновлено: 10:58 24.09.2022)
В Венгрии заявили о колоссальном вреде Европе из-за антироссийских санкций
Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции против России наносят колоссальный вред Европе
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ООН, 24 сен — РИА Новости. Антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе — растет инфляция, цены на продукты и топливо, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Если санкции более болезненны для вас самих, чем для их объекта, то они бесполезны. Если мы уйдем от политики, идеологии и просто посмотрим на это профессионально, с точки зрения физики и математики, то становится очевидным: эти санкции крайне вредны для Европы. Не подлежит сомнению, что они крайне вредны для Европы, потому что цены в Европе стремительно растут, когда речь идет о товарах, продовольствии, коммунальных услугах, газе, зашкаливает инфляция", — сказал он.
"Мы определенно избежим ситуации, при которой венгерский народ будет вынужден заплатить цену за войну, за которую он не несет ответственности", — заключил глава МИД.
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Власти Венгрии постоянно призывают Европу пересмотреть антироссийскую политику. Как отмечал премьер-министр Виктор Орбан, против России ввели уже 11 тысяч санкций, но они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии привели к кризису в Европе. О том же говорил и представитель МИД Тамаш Менцер, который не исключил, что санкционный режим все же могут пересмотреть, так как с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь". А по мнению представителя правительства Александры Сенткирайи, санкции оказались оружием, которое выстрелило в обратную сторону, из-за чего Европа стала беднее, а Россия — богаче.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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