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Лавров рассказал о подготовке России и Африки ко второму саммиту

Лавров рассказал о подготовке России и Африки ко второму саммиту - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров рассказал о подготовке России и Африки ко второму саммиту

Россия и Африка готовят солидный пакет документов ко второму саммиту, который пройдет в 2023 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T23:03

2022-09-24T23:03

2022-09-24T23:03

в мире

сергей лавров

россия

африка

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия и Африка готовят солидный пакет документов ко второму саммиту, который пройдет в 2023 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.В 2023 году в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия-Африка."Много проектов, много планов. И мы готовим солидный пакет договорённостей ко второму саммиту Россия-Африка, который мы планируем провести в середине следующего года", - сказал министр на пресс-конференции.Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.

https://ria.ru/20220908/duda-1815402582.html

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в мире, сергей лавров, россия, африка, санкт-петербург