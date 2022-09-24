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Лавров рассказал о подготовке России и Африки ко второму саммиту
Лавров рассказал о подготовке России и Африки ко второму саммиту - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров рассказал о подготовке России и Африки ко второму саммиту
Россия и Африка готовят солидный пакет документов ко второму саммиту, который пройдет в 2023 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T23:03
2022-09-24T23:03
2022-09-24T23:03
в мире
сергей лавров
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африка
санкт-петербург
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Россия и Африка готовят солидный пакет документов ко второму саммиту, который пройдет в 2023 году, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.В 2023 году в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия-Африка."Много проектов, много планов. И мы готовим солидный пакет договорённостей ко второму саммиту Россия-Африка, который мы планируем провести в середине следующего года", - сказал министр на пресс-конференции.Первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.
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в мире, сергей лавров, россия, африка, санкт-петербург
В мире, Сергей Лавров, Россия, Африка, Санкт-Петербург
Лавров рассказал о подготовке России и Африки ко второму саммиту
Лавров: Россия и Африка готовят солидный пакет документов ко второму саммиту