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На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали 235 тысяч человек

На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали 235 тысяч человек - РИА Новости, 24.09.2022

На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали 235 тысяч человек

На зарубежных участках по голосованию на референдуме ДНР проголосовали уже 235,5 тысячи человек, сообщил глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:15

2022-09-24T22:15

2022-09-24T22:15

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. На зарубежных участках по голосованию на референдуме ДНР проголосовали уже 235,5 тысячи человек, сообщил глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек. Этот результат очень хороший, он радует", - заявил Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819184288.html

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, цик днр, референдум в донбассе, россия