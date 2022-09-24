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На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали 235 тысяч человек - РИА Новости, 24.09.2022
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На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали 235 тысяч человек
На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали 235 тысяч человек - РИА Новости, 24.09.2022
На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали 235 тысяч человек
На зарубежных участках по голосованию на референдуме ДНР проголосовали уже 235,5 тысячи человек, сообщил глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:15
2022-09-24T22:15
в мире
донецкая народная республика
цик днр
референдум в донбассе
россия
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. На зарубежных участках по голосованию на референдуме ДНР проголосовали уже 235,5 тысячи человек, сообщил глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек. Этот результат очень хороший, он радует", - заявил Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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60
в мире, донецкая народная республика, цик днр, референдум в донбассе, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, ЦИК ДНР, Референдум в Донбассе, Россия
22:15 24.09.2022
 
На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали 235 тысяч человек

На зарубежных участках референдума в ДНР проголосовали более 235 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. На зарубежных участках по голосованию на референдуме ДНР проголосовали уже 235,5 тысячи человек, сообщил глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
"На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 тысяч 540 человек. Этот результат очень хороший, он радует", - заявил Высоцкий на брифинге.
Только за Россию!: второй день голосования на референдумах - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 16:38
"Только за Россию!": второй день голосования на референдумах В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжаются референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЦИК ДНРРеферендум в ДонбассеРоссия
 
 
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