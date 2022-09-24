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Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат
Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат - РИА Новости, 24.09.2022
Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат
Все процедуры по признанию результатов референдума в Донбассе в российских органах законодательной и судебной власти будут проведены в считанные дни, заявил... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:57
2022-09-24T20:57
2022-09-24T20:57
дмитрий вяткин
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донецкая народная республика
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совет федерации рф
референдум в донбассе
донбасс
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ДОНЕЦК (ДНР), 24 сен - РИА Новости. Все процедуры по признанию результатов референдума в Донбассе в российских органах законодательной и судебной власти будут проведены в считанные дни, заявил журналистам депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме о вхождении ДНР в состав России в Волновахе."Все необходимые процедуры в Государственной Думе, в Совете Федерации, Конституционном суде будут проведены максимально быстро - считанные дни, как только будет закреплено, юридически оформлено, подтверждено, утверждено волеизъявление народа Донбасса и других освобожденных территорий", - сказал Вяткин.
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Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат
Депутат Вяткин: Россия проведет признание результатов референдума в считанные дни