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Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат - РИА Новости, 24.09.2022
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Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат
Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат - РИА Новости, 24.09.2022
Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат
Все процедуры по признанию результатов референдума в Донбассе в российских органах законодательной и судебной власти будут проведены в считанные дни, заявил... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:57
2022-09-24T20:57
дмитрий вяткин
россия
донецкая народная республика
госдума рф
совет федерации рф
референдум в донбассе
донбасс
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ДОНЕЦК (ДНР), 24 сен - РИА Новости. Все процедуры по признанию результатов референдума в Донбассе в российских органах законодательной и судебной власти будут проведены в считанные дни, заявил журналистам депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме о вхождении ДНР в состав России в Волновахе."Все необходимые процедуры в Государственной Думе, в Совете Федерации, Конституционном суде будут проведены максимально быстро - считанные дни, как только будет закреплено, юридически оформлено, подтверждено, утверждено волеизъявление народа Донбасса и других освобожденных территорий", - сказал Вяткин.
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дмитрий вяткин, россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, референдум в донбассе, донбасс
Дмитрий Вяткин, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Референдум в Донбассе, Донбасс
20:57 24.09.2022
 
Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат

Депутат Вяткин: Россия проведет признание результатов референдума в считанные дни

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДмитрий Вяткин
Дмитрий Вяткин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Дмитрий Вяткин. Архивное фото
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ДОНЕЦК (ДНР), 24 сен - РИА Новости. Все процедуры по признанию результатов референдума в Донбассе в российских органах законодательной и судебной власти будут проведены в считанные дни, заявил журналистам депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме о вхождении ДНР в состав России в Волновахе.
"Все необходимые процедуры в Государственной Думе, в Совете Федерации, Конституционном суде будут проведены максимально быстро - считанные дни, как только будет закреплено, юридически оформлено, подтверждено, утверждено волеизъявление народа Донбасса и других освобожденных территорий", - сказал Вяткин.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:17
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
 
Дмитрий ВяткинРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФСовет Федерации РФРеферендум в ДонбассеДонбасс
 
 
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