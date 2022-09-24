https://ria.ru/20220924/referendum-1819230039.html

Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат

Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат - РИА Новости, 24.09.2022

Процедуры по признанию референдумов пройдут быстро, заявил депутат

Все процедуры по признанию результатов референдума в Донбассе в российских органах законодательной и судебной власти будут проведены в считанные дни, заявил... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:57

2022-09-24T20:57

2022-09-24T20:57

дмитрий вяткин

россия

донецкая народная республика

госдума рф

совет федерации рф

референдум в донбассе

донбасс

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ДОНЕЦК (ДНР), 24 сен - РИА Новости. Все процедуры по признанию результатов референдума в Донбассе в российских органах законодательной и судебной власти будут проведены в считанные дни, заявил журналистам депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, работающий наблюдателем на референдуме о вхождении ДНР в состав России в Волновахе."Все необходимые процедуры в Государственной Думе, в Совете Федерации, Конституционном суде будут проведены максимально быстро - считанные дни, как только будет закреплено, юридически оформлено, подтверждено, утверждено волеизъявление народа Донбасса и других освобожденных территорий", - сказал Вяткин.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

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дмитрий вяткин, россия, донецкая народная республика, госдума рф, совет федерации рф, референдум в донбассе, донбасс