https://ria.ru/20220924/referendum-1819226432.html
Более 90 процентов военнослужащих ЛНР проголосовали на референдуме
Более 90 процентов военнослужащих ЛНР проголосовали на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022
Более 90 процентов военнослужащих ЛНР проголосовали на референдуме
Более 90% военнослужащих Народной милиции ЛНР проголосовали на референдуме, заявил журналистам офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:32
2022-09-24T20:32
2022-09-24T20:32
в мире
андрей марочко
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Более 90% военнослужащих Народной милиции ЛНР проголосовали на референдуме, заявил журналистам офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко."По состоянию на 19.00 24 сентября в Народной милиции ЛНР проголосовали более 90% военнослужащих", - сказал Марочко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html
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в мире, андрей марочко, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе
В мире, Андрей Марочко, Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
Более 90 процентов военнослужащих ЛНР проголосовали на референдуме
Офицер Марочко: на референдуме проголосовали более 90 процентов военнослужащих ЛНР