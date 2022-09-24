https://ria.ru/20220924/referendum-1819226432.html

Более 90 процентов военнослужащих ЛНР проголосовали на референдуме

Более 90 процентов военнослужащих ЛНР проголосовали на референдуме - РИА Новости, 24.09.2022

Более 90 процентов военнослужащих ЛНР проголосовали на референдуме

Более 90% военнослужащих Народной милиции ЛНР проголосовали на референдуме, заявил журналистам офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:32

2022-09-24T20:32

2022-09-24T20:32

в мире

андрей марочко

россия

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Более 90% военнослужащих Народной милиции ЛНР проголосовали на референдуме, заявил журналистам офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко."По состоянию на 19.00 24 сентября в Народной милиции ЛНР проголосовали более 90% военнослужащих", - сказал Марочко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html

https://ria.ru/20220924/yavka-1819222904.html

россия

луганская народная республика

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в мире, андрей марочко, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе