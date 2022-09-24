https://ria.ru/20220924/referendum-1819198585.html

Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей

Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей - РИА Новости, 24.09.2022

Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей

Участие жителей Донбасса и прилегающих областей в референдуме в условиях угроз Киева говорит об их мужестве, заявил РИА Новости прибывший в качестве наблюдателя РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:00

2022-09-24T18:00

2022-09-24T18:00

в мире

россия

донбасс

луганская народная республика

белорусский государственный университет

цик лнр

референдум в донбассе

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819179299_0:58:3031:1763_1920x0_80_0_0_29f5af0fe117022bd3412201d400fb22.jpg

ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Участие жителей Донбасса и прилегающих областей в референдуме в условиях угроз Киева говорит об их мужестве, заявил РИА Новости прибывший в качестве наблюдателя в Луганск декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Решение о проведении референдума было принято в условиях нарастающего военно-политического давления со стороны киевского режима, со стороны их международных покровителей, угроз, которыми засыпают жителей Донбасса и прилегающих областей. Они приходят и делают свой выбор. Это говорит не только об их мужестве, но и о высокой гражданской культуре", - сказал Гигин.Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819197448.html

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819193863.html

россия

донбасс

луганская народная республика

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, белорусский государственный университет, цик лнр, референдум в донбассе, белоруссия