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Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей - РИА Новости, 24.09.2022
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Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей
Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей - РИА Новости, 24.09.2022
Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей
Участие жителей Донбасса и прилегающих областей в референдуме в условиях угроз Киева говорит об их мужестве, заявил РИА Новости прибывший в качестве наблюдателя РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:00
2022-09-24T18:00
в мире
россия
донбасс
луганская народная республика
белорусский государственный университет
цик лнр
референдум в донбассе
белоруссия
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Участие жителей Донбасса и прилегающих областей в референдуме в условиях угроз Киева говорит об их мужестве, заявил РИА Новости прибывший в качестве наблюдателя в Луганск декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Решение о проведении референдума было принято в условиях нарастающего военно-политического давления со стороны киевского режима, со стороны их международных покровителей, угроз, которыми засыпают жителей Донбасса и прилегающих областей. Они приходят и делают свой выбор. Это говорит не только об их мужестве, но и о высокой гражданской культуре", - сказал Гигин.Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819197448.html
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россия
донбасс
луганская народная республика
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в мире, россия, донбасс, луганская народная республика, белорусский государственный университет, цик лнр, референдум в донбассе, белоруссия
В мире, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Белорусский государственный университет, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, Белоруссия
18:00 24.09.2022
 
Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей

Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум в Луганске людей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Участие жителей Донбасса и прилегающих областей в референдуме в условиях угроз Киева говорит об их мужестве, заявил РИА Новости прибывший в качестве наблюдателя в Луганск декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
17:53
Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума
"Решение о проведении референдума было принято в условиях нарастающего военно-политического давления со стороны киевского режима, со стороны их международных покровителей, угроз, которыми засыпают жителей Донбасса и прилегающих областей. Они приходят и делают свой выбор. Это говорит не только об их мужестве, но и о высокой гражданской культуре", - сказал Гигин.
Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
17:32
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В миреРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаБелорусский государственный университетЦИК ЛНРРеферендум в ДонбассеБелоруссия
 
 
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