Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум людей
Наблюдатель из Белоруссии отметил мужество пришедших на референдум в Луганске людей
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Участие жителей Донбасса и прилегающих областей в референдуме в условиях угроз Киева говорит об их мужестве, заявил РИА Новости прибывший в качестве наблюдателя в Луганск декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
"Решение о проведении референдума было принято в условиях нарастающего военно-политического давления со стороны киевского режима, со стороны их международных покровителей, угроз, которыми засыпают жителей Донбасса и прилегающих областей. Они приходят и делают свой выбор. Это говорит не только об их мужестве, но и о высокой гражданской культуре", - сказал Гигин.
Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.