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Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума - РИА Новости, 24.09.2022
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Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума
Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума - РИА Новости, 24.09.2022
Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума
Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик рассказали РИА Новости, что голосуют в Воронеже на референдуме за присоединение к России, потому что считают... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:53
2022-09-24T20:16
россия
донбасс
воронеж
референдум в донбассе
днр
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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик рассказали РИА Новости, что голосуют в Воронеже на референдуме за присоединение к России, потому что считают это своим долгом и хотели 8 лет, чтобы их города были частью России.Юлия Сычева из Макеевки проголосовала в Воронеже на референдуме за присоединение к России. Она говорит, что ждала этого с 2014 года и хотела жить в России."Эмоции переполняют, радость неимоверная! Высшая! Я очень рада! Мы этого ждали с 2014 года… Это мой долг, я хотела этого. Я искала в интернете куда приехать, приехала и проголосовала. Потому что я хочу быть с Россией, я хочу быть в России, я верю в Россию, я люблю Россию, я русская, мама русская, поэтому я люблю все русское!", — комментирует Юлия Сычева.На том же избирательном участке проголосовал житель ЛНР Константин Перерва. Он видит будущее своей семьи только в составе России."Нас 8 лет убивали! Я за это время… сколько было мучений… Мои дети, мои знакомые, мои родители, мои все родственники… Я хочу быть в России! Мы смотрим, как мы будем жить дальше. Как будут наши родители, дети, наши родственники, которые живут сейчас там. Всего наилучшего! Россия — наша страна! Слава России!", — комментирует Константин Перерва.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители Республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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россия, донбасс, воронеж, референдум в донбассе, днр, лнр, в мире
Россия, Донбасс, Воронеж, Референдум в Донбассе, ДНР, ЛНР, В мире
17:53 24.09.2022 (обновлено: 20:16 24.09.2022)
 
Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума

Голосующие в Воронеже граждане ДНР и ЛНР рассказали, что восемь лет ждали референдума

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик рассказали РИА Новости, что голосуют в Воронеже на референдуме за присоединение к России, потому что считают это своим долгом и хотели 8 лет, чтобы их города были частью России.
Юлия Сычева из Макеевки проголосовала в Воронеже на референдуме за присоединение к России. Она говорит, что ждала этого с 2014 года и хотела жить в России.
Избирательная урна на референдуме о присоединении ДНР к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
12:12
Сотрудники избиркомов Приамурья готовы выехать к беженцам из ДНР и ЛНР
"Эмоции переполняют, радость неимоверная! Высшая! Я очень рада! Мы этого ждали с 2014 года… Это мой долг, я хотела этого. Я искала в интернете куда приехать, приехала и проголосовала. Потому что я хочу быть с Россией, я хочу быть в России, я верю в Россию, я люблю Россию, я русская, мама русская, поэтому я люблю все русское!", — комментирует Юлия Сычева.
На том же избирательном участке проголосовал житель ЛНР Константин Перерва. Он видит будущее своей семьи только в составе России.
Молодой человек голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
15:17
В Белгороде беженцы из ЛНР и ДНР проголосовали за "одну державу"
"Нас 8 лет убивали! Я за это время… сколько было мучений… Мои дети, мои знакомые, мои родители, мои все родственники… Я хочу быть в России! Мы смотрим, как мы будем жить дальше. Как будут наши родители, дети, наши родственники, которые живут сейчас там. Всего наилучшего! Россия — наша страна! Слава России!", — комментирует Константин Перерва.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители Республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
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