https://ria.ru/20220924/referendum-1819197448.html

Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума

Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума - РИА Новости, 24.09.2022

Голосующие жители Донбасса рассказали, что восемь лет ждали референдума

Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик рассказали РИА Новости, что голосуют в Воронеже на референдуме за присоединение к России, потому что считают... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:53

2022-09-24T17:53

2022-09-24T20:16

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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик рассказали РИА Новости, что голосуют в Воронеже на референдуме за присоединение к России, потому что считают это своим долгом и хотели 8 лет, чтобы их города были частью России.Юлия Сычева из Макеевки проголосовала в Воронеже на референдуме за присоединение к России. Она говорит, что ждала этого с 2014 года и хотела жить в России."Эмоции переполняют, радость неимоверная! Высшая! Я очень рада! Мы этого ждали с 2014 года… Это мой долг, я хотела этого. Я искала в интернете куда приехать, приехала и проголосовала. Потому что я хочу быть с Россией, я хочу быть в России, я верю в Россию, я люблю Россию, я русская, мама русская, поэтому я люблю все русское!", — комментирует Юлия Сычева.На том же избирательном участке проголосовал житель ЛНР Константин Перерва. Он видит будущее своей семьи только в составе России."Нас 8 лет убивали! Я за это время… сколько было мучений… Мои дети, мои знакомые, мои родители, мои все родственники… Я хочу быть в России! Мы смотрим, как мы будем жить дальше. Как будут наши родители, дети, наши родственники, которые живут сейчас там. Всего наилучшего! Россия — наша страна! Слава России!", — комментирует Константин Перерва.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители Республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819138604.html

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