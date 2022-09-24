https://ria.ru/20220924/referendum-1819186259.html

Европейские СМИ не будут освещать референдум, считает немецкий журналист

Европейские СМИ не будут освещать референдум, считает немецкий журналист - РИА Новости, 24.09.2022

Европейские СМИ не будут освещать референдум, считает немецкий журналист

Европейские СМИ не будут освещать референдум, проходящий в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, считает блогер, журналист и политический... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:53

2022-09-24T16:53

2022-09-24T16:53

в мире

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

цик лнр

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Европейские СМИ не будут освещать референдум, проходящий в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, считает блогер, журналист и политический активист из Германии Сергей Филберт, прибывший в Луганск в качестве международного наблюдателя.Ранее ЦИК ЛНР вручили аккредитационные удостоверения иностранным наблюдателям, прибывшим на референдум."У нас запрещены все российские телеканалы и российский телеканал на немецком. И вот мы единственная возможность для немцев увидеть, что здесь происходит… Мы подключились к референдуму, потому что точно знаем, что в наших СМИ об этом не расскажут и не покажут. Все наши западные руководители сразу сказали, что не признают это ни в коем случае. И мы считаем своим журналистским долгом показать все, что здесь происходит, нашим европейским гражданам", - рассказал Филберт журналистам.Он уточнил, что основной целью было приехать на территории, где проводят референдум, и для себя составить картину происходящего. По словам журналиста, в Германии достаточно большое количество альтернативных ресурсов, где можно рассказать о происходящем, в том числе различные мессенджеры, кроме того, он c коллегами планирует написать книгу об этом событии."Мы сделаем все, что можем (чтобы осветить происходящее на данных территориях – ред.), понятно, что наши ресурсы ограничены и наш оппонент очень силен в этом смысле", - уточнил Филберт.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/nablyudatel-1819185847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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