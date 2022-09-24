https://ria.ru/20220924/referendum-1819170372.html

Call-центр по референдумам принял семь тысяч звонков

Call-центр по референдумам принял семь тысяч звонков - РИА Новости, 24.09.2022

Call-центр по референдумам принял семь тысяч звонков

Объединённый кол-центр зарубежных избирательных комиссий по проведению референдумов принял и обработал уже более семи тысяч звонков от жителей ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:24

2022-09-24T15:24

2022-09-24T15:51

в мире

россия

луганская народная республика

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объединённый кол-центр зарубежных избирательных комиссий по проведению референдумов принял и обработал уже более семи тысяч звонков от жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России."Уже принято и обработано более семи тысяч сообщений. Операторы продолжают оказывать всю необходимую информационную поддержку участникам референдумов", - говорится в сообщении.Из-за большего количества звонков и для эффективного предоставления информации число операторов кол-центра увеличили до 100 человек, также уточнил ЦИК.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819169219.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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в мире, россия, луганская народная республика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях