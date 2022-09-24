https://ria.ru/20220924/referendum-1819167049.html

Пушилин назвал явку в первый день голосования на референдуме в ДНР хорошей

Пушилин назвал явку в первый день голосования на референдуме в ДНР хорошей - РИА Новости, 24.09.2022

Пушилин назвал явку в первый день голосования на референдуме в ДНР хорошей

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал хорошей явку в первый день голосования на референдуме о вхождении в состав РФ. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:58

2022-09-24T14:58

2022-09-24T16:51

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал хорошей явку в первый день голосования на референдуме о вхождении в состав РФ.Ранее ЦИК сообщил, что явка в ДНР на референдуме в первый день голосования составила 23,64%"Это более чем хороший результат, мы даже не ожидали в первый день такого процента по явке. Это было обусловлено тем, что вчера все же был рабочий день", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, наблюдатели, в том числе иностранные, не зафиксировали нарушения.Комментируя непризнание итогов референдума со стороны других стран, он отметил, что для ДНР важно, что думают жители республики, а также России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/nablyudateli-1819165976.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819163210.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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