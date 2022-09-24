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Глава избиркома Херсонской области заявила о фейках украинской пропаганды

Глава избиркома Херсонской области заявила о фейках украинской пропаганды - РИА Новости, 24.09.2022

Глава избиркома Херсонской области заявила о фейках украинской пропаганды

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова посетила один из мобильных избирательных участков в Херсоне, где заявила о фейках,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:26

2022-09-24T14:26

2022-09-24T15:03

херсонская область

россия

киев

референдумы на освобожденных территориях

в мире

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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова посетила один из мобильных избирательных участков в Херсоне, где заявила о фейках, распространяемых украинской пропагандой о голосовании на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости."Киевская власть продолжает воевать с жителями Херсонщины на информационном поле и уже второй день публикует массовое количество фейков, где утверждает, что жителей Херсонской области сгоняют массово на голосование с помощью вооруженных лиц, но жители Херсонщины относятся к этому с юмором и отвечают на это массовой явкой на голосование", - сказала Захарова, обращаясь к журналистам на фоне заполненного людьми помещения для голосования.По ее словам, она решила посетить один из участков, чтобы убедиться, что люди идут самостоятельно и осознанно."Они хотят этого, потому что давным-давно сделали свой выбор, и будущее Херсонской области вместе с Россией", - отметила Захарова.Она также отметила, что международные наблюдатели не выявили до сих пор никаких нарушений в ходе голосования.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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"Сгоняют массово на референдум" – глава херсонского избиркома о фейках украинской пропаганды Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова посетила один из мобильных избирательных участков в Херсоне, где заявила о фейках, распространяемых украинской пропагандой о голосовании на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-24T14:26 true PT0M59S

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херсонская область , россия, киев, референдумы на освобожденных территориях, в мире