Глава избиркома Херсонской области заявила о фейках украинской пропаганды

ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова посетила один из мобильных избирательных участков в Херсоне, где заявила о фейках, распространяемых украинской пропагандой о голосовании на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости."Киевская власть продолжает воевать с жителями Херсонщины на информационном поле и уже второй день публикует массовое количество фейков, где утверждает, что жителей Херсонской области сгоняют массово на голосование с помощью вооруженных лиц, но жители Херсонщины относятся к этому с юмором и отвечают на это массовой явкой на голосование", - сказала Захарова, обращаясь к журналистам на фоне заполненного людьми помещения для голосования.По ее словам, она решила посетить один из участков, чтобы убедиться, что люди идут самостоятельно и осознанно."Они хотят этого, потому что давным-давно сделали свой выбор, и будущее Херсонской области вместе с Россией", - отметила Захарова.Она также отметила, что международные наблюдатели не выявили до сих пор никаких нарушений в ходе голосования.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Сгоняют массово на референдум" – глава херсонского избиркома о фейках украинской пропаганды
Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова посетила один из мобильных избирательных участков в Херсоне, где заявила о фейках, распространяемых украинской пропагандой о голосовании на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Глава избиркома Херсонской области заявила о фейках украинской пропаганды
Глава херсонского избиркома Захарова рассказала о фейках украинской пропаганды
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ХЕРСОН, 24 сен - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова посетила один из мобильных избирательных участков в Херсоне, где заявила о фейках, распространяемых украинской пропагандой о голосовании на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Киевская власть продолжает воевать с жителями Херсонщины на информационном поле и уже второй день публикует массовое количество фейков, где утверждает, что жителей Херсонской области сгоняют массово на голосование с помощью вооруженных лиц, но жители Херсонщины относятся к этому с юмором и отвечают на это массовой явкой на голосование", - сказала Захарова, обращаясь к журналистам на фоне заполненного людьми помещения для голосования.
По ее словам, она решила посетить один из участков, чтобы убедиться, что люди идут самостоятельно и осознанно.
"Они хотят этого, потому что давным-давно сделали свой выбор, и будущее Херсонской области вместе с Россией", - отметила Захарова.
Она также отметила, что международные наблюдатели не выявили до сих пор никаких нарушений в ходе голосования.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
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Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
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Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
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Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.
Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.
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